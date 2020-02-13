شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش سايب لا سما ولا أرض.. فيس بوك يطلق أقماراً صناعية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أن موقع فيس بوك يستعد لإطلاق أول "كوكبة" من الأقمار الصناعية فى الفضاء فى وقت مبكر من الشهر المقبل، فى محاولة لجلب الإنترنت إلى العالم ومنافسة شركة سبيس إكس، فلدى عملاق وسائل التواصل الاجتماعى طموحات فضائية طويلة، والتى تشكل جزءًا من هدفه المتمثل فى نشر الانترنت بعدد من المناطق المنفصلة، وسيطلق أول قمر صناعى اختبارى على صاروخ Arianespace Vega عندما يستأنف إطلاقه فى مارس، حسب التقرير.

وقال متحدث باسم فيس بوك إن تكنولوجيا الأقمار الصناعية ستكون مهمة للجيل القادم من النطاق العريض، لكنه رفض التعليق على التقرير وتأكيد خطط إطلاق مارس المقبل.

وتشير الإيداعات العامة الأخيرة مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى احتمال الإطلاق الوشيك، إذ تم إجراء هذه الإيداعات تحت اسم شركة تسمى PointView Tech التى يملكها فيس بوك، وفقًا لموقع Business Insider.

ووفقا للتقرير، سيكون إطلاق القمر الصناعى تجريبيًا ضمن المرحلة الأولى من مشروع أوسع لإنشاء شبكة من الأجهزة المدارية.

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وقال فيس بوك فى بيان إن البنية التحتية للأقمار الصناعية ستسهل توصيل شبكات النطاق العريض إلى المناطق الريفية، حيث لا وجود للإنترنت.

وفكرة إنشاء شبكة أو مجموعة من الأقمار الصناعية ليست جديدة، فقد بدأت شركات أخرى بالفعل فى إطلاق شبكاتها، وعلى رأسها شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك كوكبة من الأقمار الصناعية، أطلقت عليها "ستار لينك" والتى تعتمد على أقمار OneWeb الصناعية.

ويشير Business Insider إلى أنه إذا نجح فيس بوك فى تجربته، فقد نشاهد أسطولًا من آلاف الأقمار الصناعية المملوكة لشركة وسائل التواصل الاجتماعي.