التعليق على هواتف اوبو Oppo في السوق المصري

هواتف Oppo تقع في عدة فئات سعرية في سوق الهواتف الذكية المصرية. بمواصفات مختلفة و اسعار متباينة و دائماً ما يقع الجهاز تحت نطاق تفكير هل يستحق الهاتف سعره ام لا؟. شركة اوبو ليست من الشركات التي تقدم مواصفات مكتوبة هائلة. و لكنها تحاول ان تقدم قيمة مقابل السعر بشكل كبير. و لذلك فهذا المقال نعرض بعض هواتف الشركة. مواصفاتها و مميزاتها و عيوبها. و هل تستحق السعر ام لا. و سنختار الهواتف الأفضل من كل فئة بشكل عام

Oppo A1k

المواصفات

المعالج MediaTek Helio P22 الشاشة بحجم 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720×1560 ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 2GB ذاكرة التخزين الداخلية بحجم 32GB الكاميرات الخلفية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah

المميزات

بطارية كبيرة الحجم

سعر منخفض بعض الشئ

العيوب

استعمال مدخل MicroUSB

الشاشة بدقة HD+ فقط

التعليق

الهاتف سعره منخفض حيث انه يقع في فئة تحت 2000 جنيه. و هو بسعر 1950 جنيه تحديداً. السعر يضعه في منافسة بين Redmi 8a و realme c2 و هاتف realme c3 ايضاً عندما يصدر. لذلك فالأمر صعب جداً للهاتف لأنه لا يستطيع منافسة هذه الهواتف. حتى مع اسم شركة اوبو الذي يحبه العديد من المستخدمين لا ارى انه يستحق الشراء

Oppo A5 2020

المواصفات

المعالج Qualcomm snapdragon 665 الشاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1560 نوعها IPS LCD ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 3GB او 4GB ذاكرة التخزين الداخلية بحجم 64GB او 128GB الكاميرات الخلفية كاميرا رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP نوعها Ultra wide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 5000mah

المميزات

بطارية كبيرة الحجم

كاميرا رباعية بالخلف

اداء جيد بعض الشئ بفضل المعالج

العيوب

البطارية لا تدعم الشحن السريع

الشاشة بجودة HD+ فقط

التعليق

اريد ان اقول عنه هاتف يستحق سعره. هو يستحق جزء من سعره بشكل كبير. الهاتف يأتي بمميزات عديدة بداية من الكاميرا الخلفية. و البطارية. و المعالج الجيد. لكنه ينقصه الشاشة و الشحن السريع. بسعر 3490 جنيه مناقسة الهاتف صعبة. لكن اذا اردت اقتنائه كمحب لـOppo ليس صفقة سيئة جداً. هو صفقة مقبولة

Oppo A5s

المواصفات

المعالج MediaTek Helio P35 الشاشة بحجم 6.2 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720×1520 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 2GB او 3GB او 4GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GB أو 64GB الكاميرات الخلفية ثنائية الكاميرا الأساسية بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الثانية بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4230mah

المميزات

بطارية كبيرة الحجم

العيوب

لا يدعم الشحن السريع

شاشة بجودة HD+ فقط

يستعمل مدخل MicroUSB

التعليق

لا يستحق سعره. لأنه لا يقدم سرعة شحن عالية. لا يقدم معالج ممتاز جداً لأداء قوي جداً. لا يقدم شئ يجعله افضل من باقي هواتف فئته. بسعر 2500 جنيه فهاتف A5s هو ليس الهاتف الأفضل. ولا انصح بشرائه على اي حال في هذا السعر

Oppo A9 2020

المواصفات

المعالج Qualcomm snapdragon 665 الشاشة 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720×1600 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4GB أو 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB الكاميرات الخلفية رباعية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 نوعها Ultra Wide بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 5000mah

المميزات

تركيبة كاميرات رباعية مميزة

المعالج بأداء جيد

حجم البطارية كبير الحجم

العيوب

جودة الشاشة هي HD+ فقط

استعمال مدخل MicroUSB

البطارية لا تدعم الشحن السريع

التعليق

هاتف سعره 4450 جنيه. يقدم تجربة جيدة في فئته السعرية. لكن ليست افضل تجربة. هذا الهاتف يحمل بطارية كبيرة الحجم جيدة. يحمل كاميرات ممتازة. يحمل اداء جيد جداً. و لكنه لا يحمل الشحن السريع. و لا يستعمل شاشة جيدة بل شاشة بدقة ضعيفة. و مدخل شحن سئ جداً. هاتف مناسب اذا كنت تريد هاتف من Oppo. لكنه ليس افضل هاتف في هذه الفئة

من الموقع

Oppo f11/f11 pro

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المواصفات

المعالج MediaTek Helio P70 الشاشة بحجم 6.53 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4GB او 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بحجم 64GB او 128GB الكاميرات الخلفية ثنائية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah

المميزات

حجم البطارية كبير بشكل جيد

اداء المعالج غير سئ

الكاميرا المنبثقة في هاتف Oppo F11 pro

الشحن بقدرة 20Watt

العيوب

استعمال مدخل MicroUSB

التعليق

هاتف متكامل ينقصه شئ دائماً. لكن مميز في سعره. هذا هاتف F11 بنسختيه العادية و الـPro التي لا فرق بينهما. بداية فانا كنت افضل استعمال معالج Snapdragon بدلاً من MediaTek لكن ليست معضلة كبيرة. اضف الى ذلك مدخل MicroUSB المستعمل به. لماذا تستعمل هذا المدخل في هاتف من المفترض انه يشكل هاتفاً رائداً لك في السوق المصري. بسعر 5500 جنيه مصري تقريباً يعد هذا الهاتف احد الهواتف التي يمكن اقتنائها. ليس الأفضل لكنه ليس سيئاً.

من الموقع

Oppo Reno 2f

المواصفات

المعالج معالج MediaTek Helio P70 الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt

المميزات

حجم البطارية جيد جداً

سرعة الشحن عالية بشكل جيد

اداء الهاتف متزن

شاشة Amoled جيدة

العيوب

معالج Snapdragon كان ليكون افضل

التعليق

اذا سألتني اتشتري هذا الهاتف ام هاتف F11 Pro فإنك ستكون مخطئ بشكل كبير اذا فضلت هاتف F11 pro عليه. لأن Reno 2F عبارة عن مزيج بين F11 pro و Reno 2. و يقدم كل شئ قد تحتاجه. طبعاً كنت افضل معالج من Snapdragon. لكن بسعر 5400 جنيه هذا خيار ممتاز خاصة ان كنت تحب الشركة

من الموقع

Oppo Reno 2

المواصفات

المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 730G الشاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 13MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto للتقريب البصري الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي كاميرا بالأبيض و الأسود الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 16MP و فتحة f/2.0 البطارية بحجم 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt

المميزات

بطارية كبيرة الحجم بسرعة شحن جيدة

اداء جيد بفضل المعالج

تركيبة كاميرات رباعية جيدة

شاشة كاملة و كاميرا امامية منبثقة

العيوب

السعر مرتفع بعض الشئ بالنسبة للمواصفات

لا يدعم الشحن اللاسلكي

سماعات الهاتف Mono ليست Stereo

التعليق

هذه المرة فأنا لن اقول على هذا الهاتف لا يستحق سعره. هو سعره مرتفع بعض الشئ مقابل المواصفات التي يقدمها. لكن ليس مرتفعاً بشكل كبير يدفعك الى تجاهل هذا الهاتف. بل هو مرتفع لكن بنسبة بسيطة جداً ليست سبباً في عدم شراء هذا الهاتف. هو حالياً بسعر 8500 جنيه مما يضعه في منافسة هاتف Mi Note 10 بشكل مباشر. اذا فكرت في الأمر فإن المنافسة ليست صعبة على هذا الهاتف. قد يتفوق هاتف شاومي في مميزات الشاشة و البطارية و حساس الكاميرا الأمامية. لكن الفروقات التي يتفوق بها هاتف شاومي ليست شاسعة. كنت اتمنى لو كان ارخص بعض الشئ لكن لا مشكلة به بهذا السعر

من الموقع

Oppo Find X

المواصفات

المعالج Qualcomm Snapdragon 845 الشاشة بحجم 6.42 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2340 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرات الخلفية ثنائية العدسة الأولى بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.0 العدسة الثانية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.0 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية ثنائية العدسة الأولى بدقة 25MP و فتحة عدسة f/2.0 العدسة الثانية هي كاميرا 3D لقياسات العمق و الـface unlock البطارية بحجم 3730mah تدعم الشحن السريع بقدرة 20Watt بحجم 3400mah تدعم الشحن السريع بقدرة 50Watt

المميزات

تصميم الهاتف العصري بشكل كبير

اعتماده على كاميرات امامية و خلفية منزلقة

الأداء الجيد للهاتف بفضل المعالج و المواصفات

سرعة الشحن الجيدة للهاتف.

العيوب

لا يوجد مدخل سماعات 3.5mm

لا يوجد مدخل ذاكرة خارجية

لا يحتوي على حساس بصمة

التعليق

هاتف من Oppo من المفترض ان يشكل مشكلة على هواتف سامسونج و Huawei في الفئة العليا لأنه بنفس اسعار الفئات العليا و بنفس مواصفات اغلب الهواتف التي توجد في هذه الفئة. ربما هذا الهاتف ليس الهاتف الأمثل لكل المستخدمين. حيث ان في فئته هناك هواتف احدث و بنفس السعر. و بمواصفات احدث. لكن على العموم فهو مناسب لمن يجب شركة Oppo هو بسعر 14500 جنيه تقريباً