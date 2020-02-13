تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف nova 7i في سوق ماليزيا بمعالج Kirin 810 وسعر 265 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي هاتف nova 7i في سوق ماليزيا، بمعالج Kirin 810، وبطارية بقدرة 4200 mAh، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وينطلق بسعر 265 دولار.

قدمت شركة هواوي هاتف nova 7i اليوم في سوق ماليزيا، والذي يحاكي تصميم هاتف Nova 6 SE الذي قدم في شهر ديسمبر من العام الماضي.

يتميز هاتف nova 7i بحجم 6.4 إنش في الشاشة، بجودة عرض FHD بلس، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

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كما يأتي هاتف nova 7i بكاميرة خلفية بتصميم مربع مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، مع عدسات macro ولعمق التصوير.

ويدعم هاتف nova 7i رقاقة معالج Kirin 810 ، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، وواجهة EMUI 10، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف nova 7i للحجز المسبق غداً بسعر 265 دولار، بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأخضر، إلى جانب اللون الوردي، كما يأتي في مجموعة تضم سوارة هواوي Band 4.

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