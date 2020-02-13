تكنولوجيا: Canon تكشف عن تفاصيل مواصفات كاميرة EOS R5 القادمة بدون مرآة داخلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة كانون بعض المواصفات الرئيسية لكاميرة EOS R5 التي تطور حالياً، وهي كاميرة بدون مرآة داخلية، تدعم تصوير 8K، كما تتميز بتثبيت الصور في هيكل الكاميرة.

بدأت شركة كانون في تطوير إصدارها الجديد من الكاميرات والتي تنطلق لاحقاً بعنوان EOS R5، وتتميز بالآداء السريع في التصوير، والتي تقدم من الشركة لاحقاً مع مجموعة جديدة من العدسات، تشمل عدسات ببعد بؤري RF 100-500مم مع محول جديد.

تستعد شركة كانون لتحقيق الإستفادة بشكل أفضل من تصميم الكاميرات بدون مرآة داخلية وذلك من خلال إصدارها القادم EOS R5، الذي يطور من الشركة بهدف دعم المستخدم بتجربة تصوير مريحة، ومميزة بآداء سريع، مع أعلى جودة تصوير مقارنة بالإصدارات المتوفرة في الأسواق.

وتضم كاميرة EOS R5 وفقاً للتفاصيل التي أعلنت عنها من كانون، مستشعر CMOS جديد، كما تؤكد كانون على أن الكاميرة ستدعم تصوير 20 إطار في الثانية، وهي نفس السرعة المقدمة في كاميرة كانون الرائدة EOS-1D X Mark III أو 12 إطار لكل ثانية مع إستخدام المصراع الإلكتروني.

كما تأتي كاميرة EOS R5 بترقية جديدة في تسجيل الفيديو، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 8K من بين الإختيارات المتاحة في الكاميرة، لذا سيتاح للمستخدمين ميزة تسجيل فيديو بأعلى جودة، أو إنتاج لقطات ثابتة بأعلى جودة، والتي تتفوق على دقة 4K.

أيضاً من بين المميزات المقدمة من كانون في كاميرة EOS R5 ميزة تثبيت الصور في هيكل الكاميرة، والتي تستخدم للمرة الأولى من كانون في هذه الفئة من الكاميرات، ومن المقرر أن تعمل هذه الميزة في مجموعة محددة أيضاً من عدسات RF التي تأتي بمثبت خاص.

كما تضم الكاميرة اثنان من الفتحات لبطاقة الذاكرة لدعم نقل الصور تلقائياً على منصة canon السحابية التي تنطلق رسمياً في شهر أبريل من 2020.

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أيضاً من المتوقع أن تدعم منصة كانون السحابية للصور المستخدمين في تحسين جودة التصوير، كما سيتاح لبعض الكاميرات ومنهم كاميرة EOS R5 تحميل مقاطع الفيديو والصور تلقائياً على منصة كانون السحابية عبر Wi-Fi وبأعلى جودة لمقاطع الفيديو والصور.

أيضاً سيتاح للمستخدمين الوصول إلى المحتوى على منصة كانون السحابية خلال 30 يوم، ومن ثم نقل ملفات الصور والفيديو إلى خدمات سحابية أخرى، أو مشاركة الصور ومقاطع الفيديو على شبكات التواصل الإجتماعي، أو الإنتقال إلى الإشتراك في خدمة التخزين لفترة أطول بسعة تصل إلى 10 جيجا بايت.

يذكر أن كانون تستعد لعرض نموذج أولي من CP+ في يوكوهاما باليابان من 27 فبراير إلى 2 مارس، وفي لاس فيجاس من 25-27 فبراير.

كانون إستعرضت أيضاً الجيل الجديد من عدسات RF، مع عدسة RF 100-500مم بفتحة عدسات f/4.5-7.1L IS USM، وهي من أول العدسات التي تدعم super-telephoto لكاميرات كانون بدون مرآة داخلية. كما إستعرضت عدسات Extender RF 1.4x، وعدسات Extender RF 2x.

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