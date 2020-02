تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن ألوان جديدة لهواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم عن إختيارات جديدة في ألوان الإصدارات الجديدة Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus قبل شحن الهواتف الجديدة وإطلاقها للأسواق، حيث تقدم اللون الأحمر والأزرق لهواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus.

أعلنت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية عن سلسلة هواتف Galaxy S20 الجديدة، التي جاءت بإختيارات محدودة في الألوان مع اللون الأسود، الرمادي، الوردي لهواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus، أو الأسود والرمادي فقط لهاتف Galaxy S20 Ultra، واليوم تكشف الشركة عن مزيد من الإختيارات في الألوان.

أيضاً قدمت سامسونج هاتفي Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus باللون الأبيض Cosmic، الذي ظهر في الصفحة الرسمية للحجز المسبق للهواتف في إيطاليا وإسبانيا.

وتشير التوقعات إلى أن كلاً من ألوان الأزرق والأحمر من هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus ستتوفر في منافذ البيع في بعض المناطق، أو أنها ستتوفر حصرياً في شركات الناقل.

Advertisements

ومن المقرر أن تتوفر هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus باللون الأزرق في سوق الولايات المتحدة في Best Buy فقط، كما كشف موقع Ice Universe عن هاتف Galaxy S20 Plus بشكل خاص بلوني الأزرق والأحمر.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر اللون الأحمر من الهاتف في شركة الناقل الكورية KT، والذي يقدم مع سماعة سامسونج الجديدة Galaxy Buds Plus.

المصدر

اعلان