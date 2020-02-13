سامسونج تُعلن عن بطاريات محمولة جديدة، وشاحن للسيارات يمتاز بقوة 45W

فاطمة أيت طالب - دبي - مع كل الضجة المحيطة بالإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series والهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، قررت شركة سامسونج الإستفادة من ذلك من خلال الإعلان عن مجموعة من الملحقات الجديدة التي تتلاءم مع هواتفها الذكية الأربعة الجديدة. بغض النظر عن الأغطية الواقية المعتادة، فقد قامت شركة سامسونج كذلك بالكشف عن إثنتين من البطاريات المحمولة والتي تمتاز بسعة 10000mAh لكل واحدة، فضلا عن شاحن للسيارات يمتاز بقوة 45W.

البطارية المحمولة تأتي مُزودة بلوحة للشحن اللاسلكي Qi، والتي يُمكنها شحن الأجهزة المدعومة بسرعة تصل إلى 7.5W، ومنفذين من نوع USB Type-C واللذان يمكنهما إخراج الطاقة بمعدل 25W عبر معيار USB Power Delivery.

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أما بالنسبة للبطارية المحمولة الثانية، فهي تفتقر إلى الشحن اللاسلكي وتأتي مزودة بمنفذ USB Type-A بدلاً من USB Type-C، ولكن يبلغ الحد الأقصى للإخراج 25W لكل منفذ. من المفترض أن لا يكون ذلك ممكنًا إلا عبر منفذ USB Type-C من خلال معيار USB Power Delivery. سيصل سعر البطارية المحمولة الأولى 80 دولار أمريكي بينما لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات حول سعر البطارية المحمولة الثانية. من المتوقع أن يتم عرض كلاهما للبيع إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في شهر مارس المقبل.

أما بخصوص شاحن السيارة، فهو يأتي مزودًا بمنفذ USB Type-C واحد يمكنه إخراج الطاقة بقوة 45W، ومنفذ آخر من نوع USB Type-A يمكنه إخراج 15W من الطاقة. وكانت شركة سامسونج سريعة في تذكير المستخدمين إلى أن Galaxy S20 Ultra 5G و +Galaxy Note 10 هما الجهازين الوحيدين في تشكيلتها اللذان يدعمان الشحن بسرعة 45W. ملاحظة مهمة أخرى هي أنك ستحتاج أيضًا إلى الحصول على كابل 5A للإستمتاع بالسرعة القصوى.

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