Huawei ستعقد مؤتمرًا يوم 23 فبراير، وستكشف عن ثمانية منتجات جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Huawei اليوم نيتها عقد مؤتمر خاص بها بمدينة برشلونة الإسبانية. ستقوم الشركة الصينية الرائدة في مجال الأجهزة المحمولة ومعدات الإتصال بعقد هذا الحدث في المكان المذكور آنفًا يوم 23 فبراير، وستقوم شركة Huawei في هذا الحدث بالكشف عن ثمانية أجهزة على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التأكيد جاء قبل ساعات قليلة من إعلان منظمة GSMA عن إلغائها للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة Huawei لا تزال تعتزم عقد هذا الحدث أم لا.

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في حالة إذا قررت شركة Huawei عقد هذا الحدث مهما حدث، فتوقع أن ترى حاسوب محمول جديد، وجهاز لوحي جديد، وهاتف قابل للطي، فضلا عن سماعات لاسلكية للأذن، وتلفاز ذكي، وخوذة للواقع الإفتراضي. وعلاوة على ذلك، توقع أن ترى أيضًا منتجات أخرى لها علاقة بالسيارات. وبالنسبة للهاتف القابل للطي، فنحن نتوقع أن تعلن شركة Huawei عن الهاتف Huawei Mate Xs الذي سيكون بمثابة نسخة محسنة من الهاتف Huawei Mate X الحالي.

بدلاً من ذلك، قد تكتفي شركة Huawei بالإعلان عن الإطلاق العالمي للهاتف Huawei Mate X الحالي بدلاً من الإعلان عن الهاتف Huawei Mate Xs. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نرى ما كانت تعده لنا شركة Huawei طيلة الفترة الماضية.