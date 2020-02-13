تطبيق WhatsApp يكسر رسميًا حاجز 2 مليار مستخدم على الصعي العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2014، تم الإستحواذ على تطبيق WhatsApp من قبل الفيسبوك مقابل 21.8 مليار دولار أمريكي تقريبًا، وهو مبلغ ضخم حتى لو كان التطبيق يضم 500 مليون مستخدم على الصعيد العالمي. الآن، إتضح أن هذه الصفقة كانت مربحة لشركة الفيسبوك، فقد تضاعف عدد مستخدمي تطبيق WhatsApp أربعة أضعاف. في الواقع، لقد أعلنت الشركة اليوم أن تطبيق WhatsApp كسر الآن حاجز 2 مليار مستخدم على الصعيد العالمي.

هذا نمو مثير للإعجاب في قاعدة المستخدمين نظرًا لأنه في العام 2016، كان التطبيق يضم حوالي 1 مليار مستخدم فقط، وفي العام 2018 كان يضم 1.5 مليار مستخدم.

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التدوينة المنشورة على المدونة الرسمية لشركة WhatsApp عملت على تذكيرنا بأن تطبيق WhatsApp يستخدم التشفير المتناهي ( End to End ) بشكل إفتراضي وأن رسائلك تبقى مخزنة على جهازك وليس في السحابة. تقول الشركة أن هذا هو السبب الرئيسي وراء إختيار الأشخاص لتطبيق WhatsApp بدلاً من تطبيقات الدردشة الأخرى. الأمن والخصوصية هما الأولوية القُصوى للخدمة.