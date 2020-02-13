بالأسعار| سامسونج تدخل التاريخ وتطرح هاتفا قابلا للطي.. وتكشف عن ميزة هامة في جالاكسي إس 20

كتب: ضياء السقا

أطلقت شركة سامسونج رسميا هاتفها الجديد القابل للطي، جالاكسي زد فليب، على شكل مربع كبير عند طيه ويمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية.

ونقلت "العربية نت"، عن مسؤولين تنفيذيين في سان فرانسيسكو إن سعره سيبدأ من 1380 دولاراً، وسيكون متاحاً بدء من يوم الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

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يشار إلى أن هاتف سامسونغ السابق القابل للطي جالاكسي فولد كان أكبر حجما ويفتح على شكل كتاب وقوبل بانتقادات شديدة، بسبب شكله، وكان مزودا بشاشة بلاستيكية وطُرح بسعر يقترب من 2000 دولار.

وفي سياق متصل، قالت سامسونج إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد جالاكسي إس20 ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس آذار بسعر يبدأ من 999 دولاراً.

وستكون الهواتف الجديدة مزودة بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، بينما يقتصر جالاكسي زد فليب على تكنولوجيا الجيل الرابع.