شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السعودية تشهد أكبر تتابع للموجات الباردة منذ 28 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت عدة مدن سعودية حرارة متدنية وصلت إلى خمس درجات تحت الصفر خلال الليلتين الماضيتين، وهو طقس غير معهود في المملكة، وفي ليلتي الثلاثاء والأربعاء، سجلت مدينة طريف شمالي البلاد، على الحدود مع الأردن، خمس درجات تحت الصفر، بينما هبطت في مدينة حائل شمالي وسط البلاد إلى ثلاث درجات تحت الصفر، أما مدينة عرعر على الحدود مع العراق فسجلت درجتين تحت الصفر، حسب سكاى نيوز.

وشهد هذا الشتاء في السعودية درجات حرارة منخفضة على نحو غير مألوف، إذ وصلت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، ليالي الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى درجة واحدة، قرابة الفجر.

وقال حسن عبدالله، الخبير في مركز "وسم" للأرصاد الجوية المتخصص في طقس المنطقة العربية، إن "السعودية تشهد أقوى موجة باردة منذ العام 2016، لكن هذا الشتاء يشهد أكثر تتابع للموجات الباردة المستمرة منذ شتاء العام 1992".

وأوضح عبد الله، في تصريح لفرانس برس، أن "تتابع الموجات الباردة في هذا الشكل نادر في السعودية".

Advertisements

وبثّت وسائل إعلام سعودية لقطات للثلوج تغطي العديد من شوارع مدن حائل وطريف وعرعر، كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لانهمار الثلج على منازلهم وسياراتهم التي كساها الأبيض.

وأوضح عبد الله أنّ درجات الحرارة سجلت أدنى مستوياتها أيضا في المنطقة الغربية في مدينتي جدة ومكة المعروفتين بجوهما الحار، إذ سجلتا 15 و13 درجة مئوية نهاية يناير الماضي، أي أقل بست درجات من متوسط درجات الحرارة فيهما.

جدير بالذكر شهد طقس الخليج اليوم، الخميس، نشاطًا للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق في السعودية، بينما يكون بالإمارات، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا على المناطق المكشوفة يصبح رطبا خلال الليل