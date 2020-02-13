"وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدمه".. أشياء تستهلك الكهرباء حتى وإن كانت مغلقة

يَطمح الكثيرون لتقليل فاتورة الكهرباء الخاصّة بهم؛ حيث إنّها من الأمور التي تُشكِّل عِبئاً ثقيلاً على كاهل ربِّ الأسرة، وتُعرَف فاتورة الكهرباء بأنّها الوثيقة التي تُبيِّن مقدار ما يَدين به المرء من مالٍ إلى شركة الكهرباء؛ نتيجة استهلاكه للطاقة الكهربائيّة، خلال فترة مُعيَّنة.

ويتمُّ تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائيّة؛ فالكهرباء تُعتبَر عَصَب الحياة البشريّة على الأرض، ومن دونها لا يمكن أن تنشأَ الصناعات المُختلِفة، ولا أن تتطوَّرَ وسائل الإنتاج؛ حيث أصبحت الكهرباء من مُستلزَمات الحياة العصريّة، ولولاها لما وَصلَ العالَم إلى ما وَصلَ إليه اليوم من ثورة علميّة شاملة لمُختلَف جوانب الحياة؛ لذلك يُعَدُّ ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤوليّة تقعُ على كاهل الأفراد في المُجتمَع.

تتمثل أهمية ترشيد وتوفير استهلاك الكهرباء، في محاولة التخلص من عبء زيادة أسعار الطاقة التي تزداد يومًا بعد آخر.

ومع اتجاه البعض لترشيد الاستهلاك خصوصا بعد ارتفاع أسعار الفواتير، هناك بعض الأشياء التي تستهلك كهرباء بقوة حتى وإن كانت مغلقة، نذكرها لكم وفقًا لما ذكر موقع "bright side" الأمريكي:

- عدم إغلاق التلفاز نهائيًا من دائرة الكهرباء، حيث يؤدي ذلك إلى هدر المزيد من الطاقة دون فائدة.

- وضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدمه، يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن.

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- ترك الراوتر متصل بالكهرباء دون فصله في حالة عدم الاستخدام، ويفضل فصله من حين لآخر.

- ترك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك في المفتاح الكهربائي، يهدر الكثير بسبب وضعه دون فائدة.

- وضع سلك الميكروويف أو السخان الكهربائي متصلًا بمفتاح الكهرباء دون استخدامه. حسبما نشر موقع "مصراوي".

- تشغيل"التايمر" منظم الوقت في البوتاجاز، دون الحاجة إلى استخدامه.

- ترك غسالة الملابس متصلة بالطاقة الكهربائية دون تشغيلها.