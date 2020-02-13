تكنولوجيا: كاميرة هاتف شاومي Mi 10 Pro تتصدر قوائم DxOMark ب124 نقطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة شاومي اليوم الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Mi 10 بمواصفات مميزة في الكاميرة، ولقد تصدر هاتف Mi 10 Pro بالفعل قوائم DxOMark في آداء الكاميرة ب124 نقطة، ليتفوق على هاتف Mate 30 Pro 5G من هواوي.

يضم هاتف Mi 10 Pro مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.69 في عدسات 8P، كما يدعم تقنية OIS وEIS، ويتيح إنتاج صور بدقة 25 ميجا بيكسل.

ويأتي المستشعر الثاني في هاتف Mi 10 Pro بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين مع فتحة عدسات f/2، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وهي أيضاً كاميرة telephoto تدعم OIS بفتحة عدسات f/2 وتدعم تكبير hybrid حتى 10 مرات، ويأتي المستشعر الرابع بدقة 20 ميجا بيكسل، بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، بينم يصل التكبير الرقمي حتى 50 مرة.

وتحاكي الصور التي تنتجها الكاميرة الرئيسية لهاتف Mi 10 Pro كاميرة Mi CC9 Pro، إلا أن كاميرة Mi 10 Pro تأتي بتحسينات في الزوايا، والآداء عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

كما يتميز هاتف Mi 10 Pro بدعم النطاق الديناميكي، مع معالجة أفضل لتقنية HDR عند التصوير في الإضاءة الساطعه الخارجية أو التصوير الداخلي، أيضاً يمكن لكاميرتي telephoto أن تدعم تفاصيل أكثر دقة عند التكبير حتى 5 مرات.

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أيضاً يتميز نمط التصوير الليلي في هاتف Mi 10 Pro بكفاءة أعلى مع مستوى أفضل من دقة التفاصيل، وتشويش أقل، مع نطاق ديناميكي واسع.

كما يأتي هاتف Mi 10 Pro بتوازن أعلى في اللون الأبيض مع آداء أسرع في التركيز التلقائي، بينما تنتج الكاميرة بزوايا عرض واسعة صور بتفاصيل دقيقة عند التعرض.

وفي الفيديو يدعم Mi 10 Pro تسجيل الفيديو بثاب أفضل، وتعرض أقوى، وأيضاً تركيز تلقائي سريع عند التصوير الليلي أو في الإضاءة الساطعة، بينما يأتي النطاق الديناميكي محدود مع بعض التشويش في بعض الظروف عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

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