تكنولوجيا: شاومي تعقد مؤتمر في 17 من فبراير للإعلان عن منتج جديد للصوتيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها المقرر عقده في 17 من فبراير، والذي تقدم فيه منتج جديد للصوتيات في السوق الهندي.

قدمت علامة Redmi التجارية مؤخراً اثنان من قاعدة الشحن بقدرة 10000 mAh و 20000 mAh، كما كشفت عن هاتف Redmi 8A في السوق الهندي، ولقد أشارت شركة شاومي إلى خططها لدعم المزيد من المنتجات بعلامة Mi التجارية في السوق الهندي لاحقاً هذا العام.

كما أكدت شاومي اليوم على خططها للإعلان عن منتج جديد للصوتيات في السوق الهندي في 17 من فبراير، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل أكثر حول هذا المنتج المرتقب، بينما تشير التوقعات إلى مكبرات صوتية أو سماعة لاسلكية تقدم للمرة الأولى من شاومي.

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