عاجل : تم رسميًا إلغاء نسخة هذا العام من المؤتمر العالمي MWC

فاطمة أيت طالب - دبي - المؤتمر العالمي للجوال MWC لن يُعقد هذا العام. كان من المفترض أن يتم عقد هذا الحدث في الفترة من 24 فبراير إلى 27 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكن أعلن المنظمين اليوم أنهم قرروا إلغاء هذا الحدث بأكمله بسبب المخاوف المتعلقة بالإنتشار المحتمل لفيروس كورونا الجديد.

كما تابعتم جميعًا معنا على الأرجح، فقد قامت العديد من الشركات التقنية الكبرى، بما في ذلك LG و ZTE و Nokia و HMD Global Oy و Sony و Ericsson و Amazon و Nvidia و Vivo وغيرها من الشركات التقنية الأخرى، بإلغاء حضورها إلى هذا الحدث بسبب المخاوف المتعلقة بالإنتشار المحتمل لفيروس كورونا. وبالتالي، في حين أن إلغاء MWC 2020 لا يشكل صدمة كبيرة في ظل إنسحاب العديد من الشركات، ولكن هذه تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ أكبر حدث سنوي في العالم للأجهزة المحمولة.

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أصدرت منظمة GSM Association التي تشرف على تنظيم معرض MWC مجموعة من النشرات الصحفية المطمئنة التي تشير فيها إلى أن الأمور ستمضي كما هو مخطط لها. ومع ذلك، هذا تغير اليوم عندما أدرك مجلس إدارة المنظمة أنه ربما لن يحدث الكثير في معرض MWC هذا العام على أي حال بسبب عمليات الإلغاء المتتالية للشركات التقنية الكبرى.

من غير الواضح ما الذي سيحدث للأحداث التي كان من المقرر أن تُعقد يومي 22 و 23 فبراير، والتي لم يتم إلغاؤها قبل ظهور هذه المعلومات. من الناحية الفنية، لن يُعقد أي منها خلال MWC، أو في المبنى، لذلك لا يزال من الممكن عقد تلك المؤتمرات، ولكن الأمر يرجع إلى الشركات المعنية.