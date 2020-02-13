فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Essential المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية التي تم تأسيسها قبل بضع سنوات فقط، أصبحت ميتة الآن إذا جاز التعبير. في الواقع، لقد أغلقت الشركة أبوابها الآن، وهذا ما يعني بأن التحديث الأمني لشهر فبراير سيكون هو التحديث الأمني الأخير الذي سيحصل عليه الهاتف Essential PH-1. وبطبيعة الحال، سيستمر الهاتف في العمل، ولكن مهما حدث في المستقبل، فلن تحصل على المزيد من التحديثات.
في الواقع، لقد كنا نتوقع حدوث هذا منذ فترة طويلة، فالشركة لم تقم بصنع هاتف جديد منذ العام 2017. كانت تعمل على هاتف طويل غريب الشكل يُشار إليه بإسم Project GEM، ولكن هذا الهاتف لن يرى النور بعد الآن. في الحقيقة، نحن لا نتأسف على ذلك لأن مفهوم هذا الهاتف يبدو غريبًا بعض الشيء، ويبدو أنه لن يكون ناجحًا في أفضل الأحوال لو تم إطلاقه بالفعل.
أخيرًا، تمتلك شركة Essential تطبيق Newton Mail أيضًا، وهذا هو التطبيق الذي سيتم إيقافه في 30 أبريل. ولا يزال بإمكان المطورين إختيار إصدار الرومات المخصصة للهاتف Essential PH-1، ولكن سيتم إستضافة كل ما يتعلق بـ ” قرصنة ” الهاتف Essential PH-1 على منصة Github.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Essential تُغلق أبوابها رسميًا، ولا مزيد من التحديثات للهاتف Essential PH-1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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