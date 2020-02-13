كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro تتفوق على الجميع، وفقا لفريق DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi في وقت سابق من هذا اليوم بالإعلان رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro، وهما الهاتفين اللذان يأتيان مع بعض من أفضل كاميرات الهواتف الذكية. في الواقع، يمتلك الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro تشكيلة الكاميرات الأكثر إثارة للإعجاب التي إستعرضها فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية، فقد سجل نتيجة إجمالية قدرها 124 نقطة مما خول له إنتزاع المرتبة الأولى من الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G.

يضم الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل تضم مستشعر بحجم 1/1.33 إنش وعدسة بفتحة 1.69. وبالإضافة إلى ذلك، فهذه الكاميرا تضم ثمانية عدسات، وتدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS وتقنية التثبيت الرقمي EIS. وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا مقربة أخرى من أجل الصور المضببة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا واسعة الزاوية بدقة 20 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.2.

الصور الملتقطة بإستخدام الكاميرا الأساسية مماثلة لتلك الملتقطة بإستخدام الهاتف Xiaomi Mi Note 10، ولكنها تقدم تجسيدًا أفضل وأداءً أفضل في البيئات المنخفضة الإضاءة. يتفوق الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro أيضًا في النطاق الديناميكي ومعالجة HDR في السيناريوهات الساطعة والداخلية. أما بخصوص الكاميرا المقربة، فهي كانت جيدة في الحفاظ على التفاصيل حتى أثناء إستخدام التكبير ×5.

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تم الإشادة أيضًا بالوضع الليلي في الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro بفضل مستوى التفاصيل والضوضاء المنخفضة والنطاق الديناميكي الواسع. أحب المراجعون توازن اللون الأبيض الدقيق وأداء الضبط التلقائي للصورة. يُقال أن اللقطات من الكاميرا الواسعة الزاوية تقدم تفاصيل قوية وتعرضًا دقيقًا ونطاقًا ديناميكيًا لائقًا.

تتمثل بعض أوجه القصور في كاميرا الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro في إعادة إنتاج الألوان في بعض الأحيان، وتأثير الظلال في اللقطات الملتقطة بإستخدام HDR من الكاميرا الواسعة الزاوية وبإستخدام الوضع الليلي. لاحظ فريق DxOMark أيضًا أن مستشعر 108 ميغابكسل يميل إلى إيجاد صعوبة في التركيز بسبب عمق المجال الضيق مقارنة بالأجهزة المنافسة.

عمومًا، يمكنكم معرفة المزيد حول أداء مختلف كاميرات الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقًا من رابط المصدر أناه.