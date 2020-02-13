شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إلغاء أكبر مؤتمر للهواتف الذكية فى العالم بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إلغاء مؤتمر الجوال العالمى لعام 2020 (MWC) بعد انسحاب عدد كبير من الشركات بسبب مخاوف من فيروس كورونا، ويحضر حوالي 100000 زائر هذا الحدث كل عام في برشلونة، لكن شركات من بينها أمازون و Intel و فيس بوك انسحبت بسبب المخاوف من انتشار المرض، وكان من المقرر أن يقام المعرض في نهاية فبراير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية على موقعها الرسمي، قال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لمنظمي الحدث GSMA: "مع الأخذ في الاعتبار احتياطات البيئة الآمنة والصحية في برشلونة البلد المضيف اليوم، ألغى حدث MWC بسبب القلق العالمي بشأن تفشي فيروس كورونا، وقلق السفر وغيرها الظروف، تجعل من المستحيل على GSMA عقد الحدث.

وأضاف هوفمان، "تحترم أطراف المدينة المضيفة هذا القرار وتفهمه، وستواصل GSMA وأحزاب المدينة المضيفة العمل في انسجام ودعم بعضهما البعض لـ MWC Barcelona 2021 والإصدارات المستقبلية."

وقد حاولت GSMA في البداية تخفيف المخاوف بقولها إنها ستقدم عددًا من تدابير السلامة الجديدة لمنع انتشار سلالة فيروس كورونا، الذي أطلق عليه منظمة الصحة العالمية رسميًا اسم Covid-19.

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وكان هذا يشمل فرض حظر على الحاضرين من مقاطعة هوبي الصينية، حيث يُعتقد أن سلالة كوفيد- 19 نشأت هناك، وأي شخص توجه إلى الصين مؤخرًا طُلب منه التأكيد على أنهم كانوا خارج البلاد لمدة 14 يومًا قبل ذلك إلى العرض.

وكانت هناك أيضًا خطط لفحص درجات الحرارة في مكانها، بالإضافة إلى تشجيع سياسة عدم المصافحة.

وقال بن وود، رئيس الأبحاث في شركة CCS Insight للمحللين، "لقد كانت GSMA ضحية لظروف خارجة عن إرادتها ومن خيبة أمل كبيرة أن العرض لن يمضي قدما هذا العام".

وأضاف "ـأن التأثير على الشركات الصغيرة التي استثمرت مبلغًا غير متناسب من ميزانياتها ووقتها في هذا الحدث يجب ألا يكون بأقل من تقديره".

وأوضح أن "MWC هو حدث رئيسي بالنسبة للكثيرين، وستقوم الشركات الكبرى والعديد من الحاضرين بمراجعة أهمية MWC لأعمالهم ويجب على GSMA أن تعمل بجد لإيجاد طريق واضح للأمام، وبالنسبة للشركات الصغيرة فقد اضطرت إلى ابتلاع الكثير من التكاليف من عرض هذا العام."