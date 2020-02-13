برودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان)

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كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الجمعة، طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.
وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا وشبوره صباحا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 09
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10
سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11
قنا العظمى 27 درجة والصغرى 10
أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13
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