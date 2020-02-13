شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يحسب يوتيوب أرباح محمد رمضان وحسن شاكوش وحمو بيكا من المشاهدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تنتشر الأخبار عن تصدر أغنية بنت الجيران وحصدها للعديد من المشاهدات على يوتيوب، يتساءل الكثيرين كم يربح هؤلاء المشاهير من هذه الأعداد الكبيرة من المشاهدات أمثال الفنان محمد رمضان ومطربى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا؟، ولعل أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا قد وصلت إلى أكثر من 86 مليون مشاهدة على يوتيوب وحده.

ووفقا لما ذكره موقع Business Insider فإن سعر الـ100 ألف مشاهدة ما بين 500 دولار (384 جنيهًا إسترلينيًا) و1000 دولار (770 جنيهًا إسترلينى)، لكن المبلغ الذى يكسبه مشاهير اليوتيوب لكل مقطع فيديو يعتمد حقًا على عدد الإعلانات التى يتضمنها كل فيديو، فعلى سبيل المثال قالت نجمة يوتيوب "ناتالى باربو" إن مقطع فيديو على قناتها يحتوى على نحو 100 ألف مشاهدة، لكن رغم ذلك لم يحقق هذه المبالغ بل حصد فقط 100 دولار (76 جنيهًا إسترلينيًا)، حيث قامت بتضمين إعلان واحد فقط به.

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ويختلف أيضا سعر المليون مشاهدة من نجم يوتيوب لآخر، حيث تحصل مقاطع فيديو على مبلغ يتراوح بين 2000 دولار (1540 جنيهًا إسترلينيًا) و5000 دولار (3850 جنيهًا إسترلينيًا)، بينما يكسب آخرين نحو 6000 دولار (4617 جنيهًا إسترلينيًا)، ولم يتوقف التباين عند هذا الأمر بل قد يحقق من المليون مشاهدة 40 ألف دولار أحيانا.

ما يمكن أن نعتبره مقياس أو معيار نحدد عليه هو أمر من اثنين، الإعلانات المضمنة كما ذكرنا من قبل، وكذلك تمديد مقاطع الفيديو لمدة 10 دقائق فإن المدة الخاصة بالفيديو مهمة أيضا.

ونلاحظ أيضا أن التعامل مع الفيديو الواحد يكون عبر فئات من المشاهدة من فئة الـ100 ألف مشاهدة والمليون والمائة مليون وكذلك، فلا يوجد سعر ثابت لكل 100 ألف مشاهدة على سبيل المثال، فمن بين الأمثلة فيديو يوتيوب لأحد المشاهير وصل لـ150 مليون مشاهدة وحصد 97 ألف دولار، وهو ما لا ينطبق على التحدث عن أسعار المليون مشاهدة الواحدة، لذلك فإنها تعود في النهاية إلى اعتبارات المنصة بحسب المعايير السابقة.