الأرصاد: ما زلنا في الشتاء وتحذر من تقلبات جوية الأسبوع المقبل

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الخميس، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على الأنحاء كافة.

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت الأيام الماضية انخفاضا في درجات الحرارة وكانت أقل من معدلاتها بواقع من 2 إلى 3 درجات مئوية، ولكن بداية من اليوم كان هناك تحسن في الأحوال الجوية بشكل ملحوظ حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل تدريجي وصلت العظمي بالقاهرة 20 درجة، ومتوقع لها غدا أن تصل إلى 23 درجة، والجمعة المقبلة تصل إلى 24 درجة، ثم تعود وتنخفض ابتداء من السبت المقبل.

وأضافت خلال اتصال هاتفي لبرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، أن الطقس بصفة عامة دافئ في ساعات النهار مع سطوع أشعة شمس في فترة الظهيرة، مؤكدة أن درجات الحرارة مازالت منخفضة والطقس يكون شديد البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ناصحة بارتداء الملابس الثقيلة.

وأشارت إلى أنه ابتداء من السبت المقبل ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا مع عودة نشاط الرياح على السواحل الشمالية مع فرص لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، محذرة "ما زلنا في فصل الشتاء ووارد أننا نشهد تقلبات جوية خلال الأسبوع المقبل".