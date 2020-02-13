أندي روبن مؤسس أندرويد يغلق شركته Essential

أغلقت الشركة الناشئة Essential أبوابها بعد أقل من ثلاث سنوات من كشفها عن أول هاتف ذكي لها وهو هاتف Essential Phone أو PH-1، حيث جرى بيع المنتج الأساسي والوحيد للشركة بشكل سيئ وتلقى آراء مختلطة، ووفقًا للإعلان فقد تم إلغاء هاتف الشركة الثاني الجاري تطويره، إلى جانب إلغاء عدد من الأجهزة الموعودة الأخرى، مثل مساعد المنزل الذكي ونظام التشغيل.

وتأسست الشركة الناشئة من قبل أندي روبن Andy Rubin، مبدع نظام التشغيل أندرويد، وبالرغم من أن الشركة لفتت الانتباه في البداية وأحدثت ضجة، إلا أنه سرعان ما تراجعت بعد أن لفت تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الانتباه إلى اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد روبن أدت إلى تركه لشركة جوجل.

وكانت شركة Essential تطور هاتف آخر يسمى Project Gem بتصميم غير عادي، ونشر روبن معلومات تشويقية عن المشروع لأول مرة في شهر أكتوبر 2019، لكن الشركة تقول الآن إنه ليس لديها طريق واضح لتسليمه إلى العملاء.

وكتبت الشركة في تدوينة: بالنظر إلى ذلك، اتخذنا القرار الصعب بوقف العمليات وإيقاف تشغيل Essential، موضحة أنها توقفت عن إصدار تحديثات لهاتفها الوحيد Essential Phone، وذلك بالرغم من قولها إن الجهاز سيستمر في العمل، بحيث إن تصحيح الأمان لشهر فبراير هو آخر تحديث سيتلقاه الهاتف على الإطلاق.

كما سيتم إغلاق تطبيق Newton Mail الذي اشترته Essential في أواخر عام 2018، وتقول الشركة إن التطبيق سيستمر في العمل حتى 30 أبريل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

وتمتع جهاز Essential، الذي أطلقته الشركة في عام 2017، بجودة فائقة في التصميم، وبدعم من مؤسس نظام أندرويد، وتصميم فريد من نوعه من ناحية الشاشة والكاميرا الأمامية لم يسبق له مثيل من قبل، وأصبح تصميم الهاتف قياسيًا بعد أن أطلقت شركة آبل هاتف iPhone X بعد أشهر قليلة، وتلا ذلك موجة من الأجهزة المتضمنة نتوء.

وعانى الهاتف من بعض العيوب التي لم تساعده على الإنطلاق بشكل قوي، مثل كونه حصري لشركة Sprint في الولايات المتحدة، وحصره في أصغر شركة اتصالات على مستوى البلاد، إلى جانب حصول الكاميرا على انتقادات عديدة من المراجعين.

وكافحت الشركة الناشئة فيما يتعلق بالمبيعات وتطوير أجهزة جديدة، لكنها استمرت في دعم هاتفها الأصلي، ووفرت ثلاث خيارات لونية جديدة بعد ستة أشهر من إطلاقه، واستمرت في تحديث الهاتف برمجيًا بانتظام، بحيث حصل على أندرويد 10 في اليوم الأول من إصدار نظام التشغيل.