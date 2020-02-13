رسميًا .. إلغاء أكبر معرض للهواتف في العالم بسبب كورونا

أعلن اتحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة GSMA، المنظم للمؤتمر العالمي للجوال MWC، وهو أكبر معرض تجاري للهواتف المحمولة في العالم، رسميًا عن إلغاء المعرض لهذه السنة، والذي كان من المفترض أن يعقد في الفترة من 24 إلى 27 فبراير في برشلونة، ويجذب عادةً أكثر من 100 ألف مشارك من 200 دولة.

وقال جون هوفمان John Hoffman، الرئيس التنفيذي لاتحاد GSMA: بعد الأخذ بعين الاعتبار مراعاة البيئة الآمنة والصحية في برشلونة والبلد المضيف، فقد ألغى اتحاد GSMA المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 لأن القلق العالمي بشأن تفشي فيروس كورونا والظروف الأخرى يجعل من المستحيل على GSMA تنظيم الحدث.

ونشر اتحاد GSMA بيانًا يؤكد قرار الإلغاء، ويوضح أن المدينة المضيفة تحترم هذا القرار وتفهمه، ويواصل الاتحاد والمدينة المضيفة العمل في انسجام تام ودعم بعضهما البعض من أجل تنظيم MWC 2021 والإصدارات المستقبلية من المؤتمر.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا 42 ألف مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من ألف، وتم الإبلاغ عن معظم الإصابات والوفيات في ووهان ومقاطعة هوبى المحيطة بها في الصين، لكن 25 دولة على الأقل أبلغت عن حالات.

وحاول اتحاد GSMA تهدئة المخاوف من خلال إجراءات التعقيم المتزايدة في الموقع، وتوصية الحضور بعدم المصافحة وفرض حظر على الزائرين المسافرين من المقاطعة في الصين حيث تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة.

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ويستضيف اتحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة GSMA، والذي يمثل 750 مشغلًا و 350 شركة أخرى في صناعة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، المؤتمر العالمي للجوال MWC منذ أول إصدار في عام 2006، ويعد المؤتمر فرصة للآلاف للتجمع من أجل الشراكات والصفقات وإطلاق المنتجات.

وعادةً ما يعقد MWC سنويًا في مدينة برشلونة عاصمة كاتالونيا، وله تأثير اقتصادي كبير على المدينة، إذ يقدم 500 مليون دولار للاقتصاد المحلي، ويولد أيضًا 14100 وظيفة بدوام جزئي.

وجاء قرار الإلغاء بعد انسحاب العديد من الشركات، بما في ذلك إل جي وإريكسون وإنفيديا وإنتل وفيفو وسوني وأمازون وسيسكو ونوكيا وفيسبوك وفودافون ودويتشه تيليكوم و ZTE و NTT Docomo و BT و HMD و Orange و Sprint.