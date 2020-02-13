تكنولوجيا: مباحثات قد تجمع ناسا و"روس كوسموس" لاستكشاف الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميترى روغوزين، عن نية مؤسسته التفاوض مع وكالة ناسا فى شئون استكشاف الفضاء، وفى تغريدة له على "تويتر" قال روجوزين: "عشية إطلاق الرحلة المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية والتى ستجرى فى أبريل المقبل نخطط للتفاوض مع الزملاء فى ناسا فيما يتعلق بشئون استكشاف الفضاء".
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أشار المسئول إلى أن الرحلة المذكورة ستطلق من مطار "بايكونور" الفضائى فى 9 أبريل 2020، وسيتم خلالها إطلاق مركبة Soyuz MS-16 نحو المحطة الفضائية الدولية، وهذه الرحلة ستكون أول رحلة يقوم فيها صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a بنقل رحلة مأهولة إلى الفضاء.
وستحمل هذه المركبة إلى المحطة رائدى الفضاء الروسيين، نيكولاى تيخونوف، وأندريه بابكين، ورائد الفضاء الأمريكى، كريس كاسيدى.
ومن المفترض أن تشمل المباحثات التى قد تجرى ما بين "روس كوسموس" وناسا فى أبريل المقبل أيضا مواضيع تتعلق بإرسال ناسا روادها إلى المحطة الفضائية على متن مركبات "سويوز" الروسية، وذلك حال لم تتمكن من الاعتماد على مركبات أمريكية لهذا الغرض.
وتواصلت الحكومة الأمريكية مع موسكو حول المدى القريب للأقمار الصناعية، حيث قال محللون عسكريون اميركيون أن المركبة الفضائية الروسية انطلقت في نوفمبر كقمر صناعي واحد، والذي اطلقت لاحقا قمرا صناعيا آخر من داخلها، وكان المقصود من هذه المناورة اختبار الحالة الفنية للأقمار الصناعية المحلية.
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