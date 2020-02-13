كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الصين تطلق تطبيقاً لتحديد الاتصال المباشر مع كورونا

أطلقت الصين تطبيقاً يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1000 شخص.

وتم تصميم التطبيق الذي يطلق عليه “كلوز كونتاكت ديتيكتور” للسماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بالمرض، بناءً على مدى قربهم من شخص مصاب أو يشتبه في إصابته، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الحكومية الصينية.

وللتحقق من حالته، يقوم المستخدم بمسح رمز “كيو آر” ضوئياً على هاتفه الذكي، باستخدام تطبيقات مثل “أليباي” و”وي تشات” و”كيو كيو”. وبعد تسجيل التطبيق على الهاتف، يتم توجيه المستخدمين لإدخال أسمائهم وأرقام هوياتهم، ويمكن بعد ذلك استخدام كل هاتف مسجل للتحقق من حالة ثلاثة أرقام هوية أخرى.

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ولم يذكر التقرير بالتفصيل كيف يحدد التطبيق الأشخاص المعرضين للمرض، لكنه يحدد الاتصال الوثيق مع شخص يفتقر إلى الحماية الفعالة، وتواجده على مسافة قريبة من شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا.

ويغطي التطبيق الأشخاص الذين يعملون عن قرب مع بعضهم البعض، أو يتشاركون الفصل الدراسي أو يعيشون في نفس المنزل، بالإضافة إلى الموظفين الطبيين الذين كانوا على تواصل مع مرضى فيروس كورونا، والركاب الذين يستخدمون وسائل النقل الجماعي حيث يوجد مريض أو مصاب محتمل.

وتم تطوير التطبيق بشكل مشترك من قبل المكتب العام لمجلس الدولة واللجنة الوطنية للصحة ومجموعة من شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية، بدعم من العديد من الإدارات الحكومية الصينية، بحسب موقع سي نت.