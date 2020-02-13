كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| ذراع روبوتية لحمل البيض والعزف على البيانو

طور فريق من الباحثين في المعهد الكوري للآلات والمواد ذراعاً روبوتية تتمتع بقدرات جديدة تمنح الإنسان مزيداً من الراحة وتخفيف الأعباء عليه في حياته اليومية، إذ تتمتع الذراع بقدرة حمل 3 أضعاف وزنها البالغ 1000 غراماً، بالإضافة إلى التعامل مع البيض بحرفية عالية والعزف على البيانو كأيدي بشرية متمكنة، كما أنها قادرة على صب الماء والتعامل مع المقص.

وتتكون الذراع الروبوتية من 4 أصابع، لكل منها 3 مفاصل، ما يجعلها مرنة مثل اليد البشرية، لكن مع قبضة أقوى، بالإضافة إلى 12 محركا تُمكنها من التحرك في اتجاهات مختلفة، لتحاكي حركات اليد البشرية، وتمنحها القدرة على التمييز بين الأشياء التي بحاجة إلى قبضة قوية أو لمسة خفيفة مثل التعامل مع البيض والعزف على البيانو أو استخدام المقص في قطع الورق، حسب ما ورد في صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.