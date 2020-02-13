تكنولوجيا: إعلان تشويقي لهاتف Reno3 Pro بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد لهاتفها القادم Reno3 Pro بكاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، والذي ينطلق رسمياً قريباً في السوق الهندي.

قدمت شركة Oppo هاتف Reno3 Pro 5G في السوق الصيني خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تميز بتصميم مختلف عن الإصدار القادم Reno3 Pro، الذي سيأتي بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة أمامية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 44 ميجا بيكسل.

ينطلق قريباً هاتف Reno3 Pro في السوق الهندي، ولقد رصد بالفعل الهاتف في أمازون وFlipkart إستعداداً للإعلان الرسمي، كما نشرت Oppo إعلان تشويقي للهاتف تؤكد من خلاله على كفاءة الكاميرة في تصوير لقطات واضحة.

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ويأتي هاتف OPPO Reno3 Pro بكاميرة أمامية مزدوجة بدقة 44 ميجا بيكسل، لذا سيكون أول إصدار يأتي بهذه المواصفات في الكاميرة الأمامية، بينما يأتي المستشعر الأخر بدقة 2 ميجا بيكسل ليدعم عمق التصوير في نمط تصوير portrait.

يذكر أن هاتف Reno3 Pro 5G الحالي جاء بثقب واحد في الشاشة في الجانب الأيسر، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد Reno3 Pro لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل تكوينات الهاتف.

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