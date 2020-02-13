الأغطية الواقية المصممة خصيصًا لـ iPhone 9 القادم بدأت تشق طريقها بالفعل إلى الويب

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فمن المتوقع أن تستضيف شركة آبل مؤتمرًا صحفيًا في شهر مارس المقبل، وهو الحدث حيث يُمكن أن تُعلن شركة آبل عن بعض المنتجات الجديدة، بما في ذلك iPhone 9 المعروف أيضًا بإسم iPhone SE2. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الشائعات صحيحة أم لا، ولكن هناك شركة واحدة على الأقل تراهن على صحة هذه الشائعات.

قامت شركة Totallee المتخصصة في صناعة ملحقات الهواتف الذكية، بنشر أغطية واقية جديدة في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت والتي يُشاع أنها مخصصة للهاتف iPhone 9 أو بالأحرى iPhone SE2. ومن غير الواضح كيف تعرف شركة Totallee أبعاد الهاتف iPhone 9 لتصنيع هذه الأغطية الواقية، ولكن هناك فرصة أن تعتمد الشركة على الرسومات التخطيطية والشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية.

في حالة إذا لم تسمع عن iPhone SE2 أو بالأحرى iPhone 9 من قبل، فقد تردد أن شركة آبل تعمل على هذا الهاتف منذ فترة طويلة وسيأتي ليحل محل iPhone SE الحالي الذي تم تسعيره بنحو 399 دولار أمريكي. وتُشير التقارير إلى أن iPhone 9 سيحصل على تصميم مستوحى من iPhone 8، وسيضم الزر الرئيسي المزود بمستشعر البصمة Touch ID أسفل الشاشة، فضلا عن شاشة بحجم 4.7 إنش، والمعالج Apple A13 Bionic المستخدم في سلسلة هواتف iPhone 11 Series الحالية.

الشائعات التي تُلمح لقدوم iPhone المنخفض التكلفة قديمة جدًا. بدأت هذه الشائعات في الظهور لأول مرة في العام 2017 ولمحت إلى أنه سيتم الإعلان عنه في أوائل العام 2018، ولكن هذا ما لم يحصل بطبيعة الحال. بدأت هذه الشائعات بالظهور من جديد في أواخر العام 2019، ولكن هل سيكون هذا أخيرًا هو العام الذي سيحصل فيه ملاك iPhone 7 و iPhone 8 على بديلهم الذي طال إنتظاره؟