شركة أمازون تواصل قيادة سوق مكبرات الصوت الذكية بفارق كبير عن أقرب منافسيها

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت مكبرات الصوت الذكية موجودة منذ عدة سنوات، وعلينا أن نعيد الفضل في إنبثاق هذا النوع من مكبرات الصوت لشركة أمازون. على الرغم من أن المساعدين الرقميين ليسوا جدد، إلا أن شركة أمازون قامت بخطوة ذكية في وقت مبكر من خلال فتح المساعد الرقمي Alexa لمطوري الطرف الثالث، مما سمح لها بإغراق السوق بمكبرات الصوت الذكية.

نتيجة لذلك، فليس من المستغرب أن تهيمن شركة أمازون حاليًا على سوق مكبرات الصوت الذكية، لأنه وفقا لأحدث الأرقام الصادرة من مؤسسة eMarketer، فإن شركة أمازون تملك حاليًا 69.7 في المئة من سوق مكبرات الصوت الذكية. هذا يعني أن شركة أمازون تقود قطاع مكبرات الصوت الذكية بفارق كبير عن أقرب المنافسين، فشركة جوجل التي تحتل المرتبة الثانية تسيطر حاليًا على 31.7 في المئة من السوق، في حين تستحوذ الشركات الأخرى مجتمعة على 18.4 في المئة من السوق.

كما قلنا، ساعدت إستراتيجية أمازون مع Alexa بالتأكيد في هيمنة الشركة على سوق مكبرات الصوت الذكية جنبًا إلى جنب مع الأسعار المعقولة جدًا لبعض الأجهزة مثل Amazon Echo Dot الذي حصد مبيعات تقدر بالملايين. ومن الآن إلى غاية العام 2021، تتوقع مؤسسة eMarketer إنخفاض الحصة السوقية لشركة أمازون بشكل طفيف إلى 68.2 في المئة، ولكن حتى ذلك الحين، فإنها لا تزال في صدارة المنافسة.

ومع ذلك، فهناك شائعات تشير إلى أن شركة آبل تخطط على الأرجح لإطلاق نسخة أرخص وأصغر من مكبر الصوت الذكي Apple HomePod. يبقى أن نرى ما إذا كان سوق مكبرات الصوت الذكية سيتغير في حالة إذا وصل Apple HomePod Mini أم لا، ولكن مكبر الصوت Apple HomePod الحالي لا يؤدي جيدًا حتى الآن في السوق.