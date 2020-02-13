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فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق لتوها تقريرها عن سوق الهواتف الذكية الصيني في العام 2019. طبقًا للإحصائيات، إنخفض السوق بنسبة 7.5 في المئة أخرى في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، وهذا ما يمثل إنخفاضًا للعام الثالث على التوالي و 11 ربعًا على التوالي.
في الربع الرابع من العام 2019، إنخفضت الشحنات بنسبة 15.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، ولكن Huawei لم تتمكن من البقاء واقفة على قدميها فحسب، بل حققت أيضًا زيادة بنسبة 10.5 في المئة على مستوى الشحنات المحلية مقارنة بالربع الأخير من العام 2018. وجاءت Vivo و Oppo في المرتبة الثانية والثالثة من حيث الشحنات، في حين حلت كل من آبل و Xiaomi في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. ومع ذلك، جميع الشركات بإستثناء Huawei شهدت إنخفاضًا كبيرًا على مستوى المبيعات.
خلال العام 2019 بأكمله، سجلت شركة Huawei نموًا مذهلاً في المبيعات بلغ 33.9 في المئة مع تراجع باقي منافسيها في المراكز الخمسة الأولى. تمكنت شركة Xiaomi من إنتزاع المرتبة الرابعة، في حين تمكنت Vivo من تخطي Oppo في العام 2019. وسلطت IDC الضوء على الأداء القوي للهاتف Huawei Mate 30 Pro من شركة Huawei، وهواتف iQOO من شركة Vivo كعوامل محركة رئيسية لأداء كل من Huawei و Vivo في العام 2019. ويبدو أن إستراتيجية آبل لتسعير هواتفها بأسعار تنافسية بدأت توتي ثمارها بعدما حصلت آبل على المرتبة الخامسة.
وفيما يخص المستقبل، تقول مؤسسة IDC أن سوق الهواتف الذكية في الصين سيواجه تحديًا آخر بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي لن يؤثر فقط على الأداء الكلي للسوق في الربع الأول من العام 2020، ولكن سيكون له تأثير طويل الأمد أيضًا خلال العام 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الهواتف الذكية في الصين يتراجع في العام 2019، وفيروس كورونا سيؤزم الوضع في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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