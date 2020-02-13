تكنولوجيا: أسرار جديدة عن العواصف الشمسية تؤكد شيوعها بشكل كبير

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تعمل أحداث الطقس الفضائي القاسية المعروفة باسم العواصف الشمسية، على ضغط الدرع المغنطيسي للأرض، وإطلاق ما يكفي من الطاقة لتشويش الأقمار الصناعية، وتعطيل الإشارات اللاسلكية، وإغراق مدن بأكملها في انقطاع التيار الكهربائي.
ولكن وفقًا لدراسة أجريت مؤخرا في مجلة Geophysical Research Letters، فقد تكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا.
وحلل الباحثون في الدراسة فهرسًا للتغيرات في المجال المغناطيسي للأرض يعود إلى عام 1868؛ السنوات التي أظهرت أقوى طفرات في النشاط المغنطيسي الأرضي تزامنت مع أشد العواصف الشمسية.
وقال ريتشارد هورن، الباحث المشارك في دراسة الأحوال الجوية في هيئة المساحة البريطانية أنتاركتيكا، في بيان "أبحاثنا تظهر أن العاصفة الشمسية القوية يمكن أن تحدث أكثر مما كنا نظن، ويمكن أن يحدث في أي وقت.. نحن ببساطة لا نعرف متى."
وتتمثل خطورة هذه العواصف الشمسية في آثارها السلبية، على سبيل المثال: تسببت العاصفة المغنطيسية الأرضية في مايو عام 1921، على نطاق واسع في انقطاع الإذاعة والتلجراف في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى اشتعال أداة واحدة على الأقل من مشغل التلجراف وإشعال النار في مكتبه.
كما أدت العواصف الشمسية الأخيرة، مثل التوهج الهائل الذي اجتاح الأرض في عيد الهالوين 2003، إلى تعطيل أقمار الاتصالات وتسبب في سقوط مركبات فضائية أخرى خارج نطاق السيطرة.
تحدث عمليات إخراج الطاقة الشمسية القوية بشكل متكرر عندما يكون هناك الكثير من البقع الشمسية على سطح الشمس، حيث يميل نشاط البقع الشمسية إلى الذروة كل 11 عامًا تقريبًا، خلال فترة تسمى الحد الأقصى للطاقة الشمسية.
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