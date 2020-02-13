الأرصاد : تحسن الأحوال الجوية نهاية الأسبوع والعظمي بالقاهرة 24 درجة

قالت الدكتورة "إيمان شاكر"، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، هناك تحسن في درجات الحرارة، حيث بدأت فى الارتفاع التدريجى، ووصلت اليوم لـ 20 درجة مئوية، ويتوقع غدا الخميس وصول درجات الحرارة إلى 23 درجة، ويوم الجمعة لـ24 درجة على القاهرة.

وتابعت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "dmc" : الطقس سيكون ممتاز هذا الأسبوع على كافة الأنحاء، ودرجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وحتى شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 21 مئوية .

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وأضافت أن هناك انخفاض تدريجى من يوم السبت في درجات الحرارة مرة أخرى، وعودة نشاط الرياح بالسواحل الشمالية، وفرص لسقوط الأمطار

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