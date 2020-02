إطلاق خدمة Pokémon Home السحابية لمنصة Switch والأجهزة المحمولة

أطلقت الشركة المطورة لألعاب (بوكيمون) Pokémon خدمتها السحابية (بوكيمون هوم) Pokémon Home لمنصة الألعاب (نينتندو سويتش) Nintendo Switch، والأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد، أو آي أو إس.

وتعمل (بوكيمون هوم) كوحدة تخزين حيث يمكن للمستخدمين نقل البوكيمونات إلى الألعاب المتوافقة والمرتبطة الأخرى. ويمكن الاشتراك بالنسخة المدفوعة منها (Premium) مقابل 2.99 دولار أمريكي شهريًا، أو 4.99 دولارات لثلاثة أشهر، أو 15.99 دولارًا سنويًا.

وتسمح النسخة المدفوعة من خدمة (بوكيمون هوم) للمستخدمين تخزين 6,000 بوكيمون، بالإضافة إلى القدرة على نقلها من البنك. كما تسمح النسخة المدفوعة على الأجهزة المحمولة باستضافة (مقايضات الغرف) Room Trades الخاصة بها، وتوسعة عدد البوكيمونات التي يمكن وضعها في Wonder Box و GTS فورًا.

أما النسخة المجانية من خدمة (بوكيمون هوم) فهي محدودة القدرات، إذ لا يمكن تخزين أكثر من 30 بوكيمون، ثم إنها لا تسمح بنقل البوكيمون من البنك.

وفي الوقت الراهن، تدعم نسخة منصة (سويتش) من الخدمة كلًا من: (بوكيمون سوورد) Pokémon Sword، و(بوكيمون شيلد) Pokémon Shield، و(بوكيمون: لتس جو، بيكاتشو!) Pokémon: Let’s Go, Pikachu!، و(بوكيمون: لتس جو، إيفي!) Pokémon: Let’s Go, Eevee!. أما نسخة الأجهزة المحمولة فهي تدعم (نينتندو ثري دي إس بوكيمون بانك) Nintendo 3DS Pokémon Bank، ولاحقًا ستُدعم لعبة (بوكيمون جو) Pokémon Go.

ويمكن تنزيل تطبيق خدمة (بوكيمون هوم) السحابية من متجر (نينتندو) لمنصة سويتش، ومتجر آب ستور لأجهزة آي أو إس، ومتجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد.