شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. التهديدات الأمنية التى تستهدف أجهزة ماك تفوق أجهزة الويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن عدد التهديدات الأمنية التى تستهدف أجهزة ماك التابعة لأبل تفوق على تلك التى تهدد أجهزة كمبيوتر ويندوز لأول مرة على الإطلاق، ففى العام الماضى، زاد عدد التهديدات التى تم تسجيلها على أجهزة ماك عبر الإنترنت والتى اكتشفتها شركة Malwarebytes لبرامج مكافحة الفيروسات الضارة، زيادة هائلة بنسبة 400 فى المئة عن الرقم المسجل لعام 2018.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اكتشفت الشركة 11 تهديدًا فى المتوسط ​​لكل جهاز ماك فى عام 2019، وهو ما يقرب من ضعف متوسط ​​5.8 تهديد لكل جهاز يعمل بنظام ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت.

زاد إجمالى اكتشافات البرامج الضارة إلى 50.5 مليون فى عام 2019، بزيادة 1 فى المئة عن العام السابق.

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ويقول التقرير إن متوسط ​​عدد التهديدات المكتشفة على أجهزة ماك لا يزداد فحسب، بل لقد تجاوز نظام ويندوز بدرجة كبيرة، وهذا على الأرجح بسبب زيادة حصتها فى السوق فى عام 2019، لذا أصبحت أجهزة ماك أهدافًا أكثر جاذبية لمجرمى الإنترنت."

ازدادت حصة السوق لنظام التشغيل ماكOS الخاص بشركة أبل، والذى يعمل على جميع أجهزة كمبيوتر ماك، من 13.22 فى المئة فى فبراير 2019 إلى ما يزيد قليلاً عن 17 فى المئة فى يناير 2020 ، وفقًا لـشركة Stat Counter.

ومع ذلك، لا يزال ويندوز يسيطر على حصة كبيرة من السوق تبلغ 77.7 فى المئة اعتبارًا من الشهر الماضى.

وقالت الشركة إن أنظمة الأمن المدمجة لنظام ماكنتوش لم تقضى بحزم على البرامج التى يحتمل أن تكون غير مرغوب فيها (PUPs) والبرامج الإعلانية، والتى تظهر على شكل إعلانات منبثقة غير مرغوب فيها - إلى نفس درجة فئة البرمجيات الخبيثة الأوسع (البرمجيات الخبيثة).