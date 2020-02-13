كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “Thom Browne” يقدم طبعة خاصة ومخططة من “Galaxy Z Flip” متابعة-سنيار: على هاتف “Galaxy Z Flip” يضفي المصمم الأمريكي جمالية الأزياء الخاصة به والتي لا تُرى بشكل شائع في مثل هذه المنتجات التكنولوجية. قد تذكرك الخطوط الحمراء والبيضاء والزرقاء التي تركب الجزء الخلفي لجسم Galaxy Z Flip الفضي بحذاء جميل، ولكنه فقط جهاز صدفي جميل المظهر تم ضبطه لسرقة العرض. تبدو حزمة Thom Browne Edition رائعة بشكل رائع مع مطابقة Galaxy Buds وما يبدو أنه Galaxy Watch Active 2 مع شريط مطابق. يمكن للمرء أيضا الاستمتاع بخلفيات Thom Browne الحصرية التي تجلب جمالية متطورة للعرض الدائم وشاشة القفل والشاشة الرئيسية. Advertisements يتم فتح حزمة Thom Browne المصممة كدرج لتكشف القطع الموجودة في الداخل. الألوان الأخرى الرائعة لجهاز Galaxy Z Flip هي اللون الأرجواني البراق، والأسود البراق، والذهبي البراق. تخطط Samsung لإطلاق هاتف “Galaxy Z Flip” الجديد باللون الأسود والأرجواني في الولايات المتحدة وكوريا في 14 فبراير بسعر 1.380 دولار. حزمة “Thom Browne “متاحة فقط في بعض البلدان” ولا نعرف المزيد عن الأسعار والتوافر.

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