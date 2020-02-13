كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “T2 ISO trainer”…نظام تدريب بدني يغنيك عن الأوزان والمدربين

متابعة-سنيار: على منصة كيك ستارتر، تم إطلاق نظام جديد للتدريب أطلق عليه “T2 ISO-Training”، والذي صممه مدرب اللياقة البدنية ستيف توشنر.

النظام الجديد يغنيك عن الأوزان الحرة والعصابات وحتى المدربين، ويتطلب الحد الأدنى من الإعداد ولا يتطلب تغيير الأوزان أو تغيير المسامير أو ضبطها على قرص من أي نوع.

وقال مطور “T2 ISO trainer”، أنه نظام التمارين الفريد الذي يوفر “نقلة نوعية في التدريب الشامل على اللياقة البدنية”.

عمل المخترع ومدرب اللياقة الشخصية ستيف كوشنر والمصمم الصناعي لويس لارا سنوات على T2 Iso-Trainer، وهو منتج يعتبرونه أداة تغيير حقيقية في عالم معدات اللياقة الشخصية.

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وقال مطورا النظام: “نحن لا ندعي أن T2 Iso-Trainer هو بديل للمعدات التقليدية، إنه بديل والمعدات الأخرى ستبدو بسرعة بدائية بالمقارنة به، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن T2 Iso-Trainer مستعد لتغيير عالم اللياقة البدنية من خلال توفير جهاز ميسور التكلفة وآمن وصغير الحجم ومحمول يقوم بكل ذلك مع نتائج استثنائية. ”

نظام التدريب “T2 ISO trainer” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 129 دولارا.