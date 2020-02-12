شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذراع آلى جديد يمكنه لعب البيانو وصب الماء وحمل الأشياء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق من الباحثين بقيادة "هيونمين دو" من ​​المعهد الكورى للآلات، ذراع روبوتى قادرة على حمل البيض ولعب البيانو، والتى صممت خصيصا محاكاة اليد البشرية، وهو ما من شأنه تسريع إدخال الروبوتات فى حياتنا اليومية، وأوضح الفريق المطور أن هذه اليد بارعة بشكل لا يصدق، ويمكنها أيضًا صب الماء والتعامل مع المقص، إذ تتكون من أربعة أصابع، ولكل منها ثلاثة مفاصل - مما يجعلها مرنة مثل اليد البشرية ولكن مع قبضة أقوى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تستخدم اليد 12 محركًا لتمكينها من التحرك فى اتجاهات مختلفة ويمكن تغيير القبضة اعتمادًا على العنصر الذى تمسك به أو تتلاعب به.

يقول الفريق إنه يمكن استخدامه فى المصانع أو الصناعة وسيسمح للروبوتات "بالتفاعل البدنى مع العالم بطريقة أكثر جدوى".

أكد الفريق أن ذراع الكترونى يزن 2.2 رطل فقط وهو قوى بما يكفى لرفع جسم ما بثلاثة أضعاف وزنه.

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وقال الدكتور دو: "لقد تم تطوير يد الروبوت للتعامل مع مختلف الأشياء بما فى ذلك الأدوات فى الحياة اليومية من خلال محاكاة الحركة الدقيقة لليد البشرية، فهى قادرة على التعامل مع البيض أو قطع الورق بمقص، انها تشبه اليد البشرية فى الحجم والحركة، كما أنها أخف وأقوى من تلك المتوفرة تجارياً. "

تستخدم اليد نوعين من المستشعرات، بعرض نصف بوصة ويزن أقل من خمس أوقية، والتى تكون قادرة على التمييز بين مختلف مشاعر القوة واللمس.

وأوضح الدكتور دو، إن أجهزة الاستشعار هى مفتاح التحكم فى قوة الإمساك، إذ يمكن تركيب اليد بسهولة على مجموعة متنوعة من الأسلحة الآلية.

كما تعمل بنفس الطريقة التى تعمل بها الأيدى البشرية من خلال محاكاة الهيكل وحركة الأصابع الفعلية، إذ يقوم 12 محركًا بتحريك كل إصبع ومفصل بشكل مستقل، ويتوقع الفريق استخدامها فى المواقع الصناعية وأيضًا فى الحياة اليومية.