تكنولوجيا: حرب الفضاء.. معركة بين أقمار صناعية روسية وأمريكية فى مدار الأرض

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أضاف ريموند، أن الحكومة الأمريكية قد تواصلت مع موسكو حول المدى القريب للأقمار الصناعية، معربًا عن قلقه عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال محللون عسكريون اميركيون أن المركبة الفضائية الروسية انطلقت في نوفمبر كقمر صناعي واحد، والذي اطلقت لاحقا قمرا صناعيا آخر من داخلها، وكان المقصود من هذه المناورة اختبار الحالة الفنية للأقمار الصناعية المحلية.
فيما قال ريموند، إن القمرين الصناعيين يتصرفان بشكل مشابه لما يعرف بـ " inspector satellites" من روسيا، مضيفا: "في أي مجال آخر، سيتم تفسير مثل هذه الخطوة على أنها سلوك تهديد محتمل".
وتم رصد الأقمار الصناعية الروسية لأول مرة بواسطة مايكل طومسون، وهو من عشاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، والذي كتب بعض الملاحظات على تويتر: "شيء يمكن مشاهدته: قام كوزموس 2542، وهو قمر صناعي " inspector satellites"، بمزامنة مداره مع قمر الولايات المتحدة الأمريكية NRO KH11".
هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش الأمريكي تهديدًا مباشرًا من دولة أخرى على قمر صناعي أمريكي، وكان تحديد هذه المخاوف وتصحيحها سببًا كبيرًا وراء قوة الفضاء.
ولكن مع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية، ومع زيادة القدرات على جمع المعلومات من الفضاء، يتم توفير المزيد من الفرص للتداخل من هذه الأقمار الصناعية.
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