تكنولوجيا: رسميًا: GSMA تلغي مؤتمر MWC لهذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت GSMA المسؤولة عن مؤتمر الجوالات العالمي الشهير MWC ببرشلونة، أنها ستقوم بإيقاف الحدث بسبب عدد الشركات التي انسحبت في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

ففي بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، قال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لـ GSMA، لموقع بلومبرج أن اندلاع المرض قد جعل من المستحيل عقد هذا الحدث.

فقبل أسبوع، أعلنت شركة LG عن انسحابها من المؤتمر الذي كان من المقرر أن يتم في نهاية الشهر. وبعد ذلك، بدأت عدد من الشركات الأخرى في الإعلان عن انسحابها حتى تبقى عدد صغير جدًا من المشاركين.

وأشارت الشركات التي انسحبت من المؤتمر إلى مخاطر الصحة العامة وانتشار فيروس كورونا الذي قد يعرض موظفيها للخطر أثناء الحدث والذي يستقطب أكثر من 100000 من الحضور من جميع أنحاء العالم.

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يعد فيروس كورونا مرض شبيه بالالتهاب الرئوي، تم اكتشافه في شهر ديسمبر الماضي في ووهان، عاصمة منطقة هوبى الصينية. وتسبب هذا الفيروس، والذي يٌطلق عليه الآن اسم COVID-19 رسميًا، في إصابة أكثر من 45000 شخص وقتل أكثر من 1100 شخص حتى يوم الأربعاء. ولقد انتشر هذا الفيروس خارج حدود الصين إلى حوالي 30 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، كما تم تأكيد حالتين في إسبانيا.

واستجابت GSMA لمخاوف المشاركين من خلال اتخاذ تدابير صارمة بشكل متزايد، بما في ذلك سياسة عدم المصافحة وتشجيع الناس على عدم السفر إلى المؤتمر من مناطق معينة في الصين. ومع ذلك، لم تكن الاحتياطات كافية لإثناء الشركات عن الانسحاب من الحدث.

وبعد إصرار العديد من التحديثات على مواصلة MWC كما هو مخطط له، قامت GSMA أخيرًا بإلغاء الحدث بعد فترة وجيزة من انضمام كل من Nokia و HMD و Deutsche Telekom و BT إلى قائمة المنسحبين.

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