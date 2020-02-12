تكنولوجيا: شاومي تدعم هواتف MI 10 بمكبرات صوتية مزدوجة لصوتيات ستريو

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة شاومي في نشر الإعلانات التشويقية قبل الإعلان الرسمي عن هواتف MI 10، وفي أحدث الإعلانات التشويقية أكدت الشركة على دعم هواتف MI 10 بمكبرات صوتية مزدوجة تدعم صوتيات ستريو متوزانة.
كانت تقنية الصوتيات أحد نقاط الضعف في الإصدارات السابقة من هواتف شاومي، إلا أن أحدث الإعلانات التشويقية أكدت على أن العملاق الصيني تدعم سلسلة هواتف MI 10 بمكبرات صوتية مزدوجة لتجربة صوتية غامرة.
تدعم شركة شاومي الإصدارات القادمة من هواتف MI 10 بمجموعة مميزة من المواصفات، حيث تستخدم الشركة مكبرات 1216 مزدوجة تدعم إخراج صوتيات من قنوات ثنائية بتوازن أعلى، مع صوتيات ستريو بآداء أعلى، وتجربة صوتية غامرة في محتوى الفيديو والألعاب.
أيضاً أشار تقرير نشر مؤخراً إلى أن شاومي تخطط لإرسال هواتف MI 10 لتخضع للإختبار في تقنية الصوتيات والكاميرة في DxOMark، و لقد حقق هاتف Xiaomi CC9 Pro Premium السابق من الشركة 54 نقطة في إختبارات DxOMark للصوتيات، أي أنه الأقل كفاءة في قوائم DxOMark، لذا من المتوقع أن تعود شاومي للمنافسة مع إصدارها الجديد Mi 10.
مواصفات هاتف شاومي MI 10
- شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش
- مستشعر للبصمة في الشاشة
- معدل تحديث 90Hz
- رقاقة معالج Snapdragon 865
- ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام للنموذج الرئيسي
- سعة تخزين 128 جيجا بايت مع إختيارات أخرى
- مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f / 1.8 ودعم OIS
- مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 117 درجة
- مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، مع OIS
- بطارية بقدرة 4500 mAh
- تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.
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