تكنولوجيا: سامسونج تؤكد على إمكانية تطوير هاتف يدعم الطي الثلاثي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج مؤخراً عن هاتفها الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip الذي يأتي بنمط جديد يدعم تقسيم الشاشة إلى نصفين، كما أكدت الشركة على قدرتها على تطوير هاتف يدعم الطي الثلاثي للشاشة، إلا أن هذا التصميم لن يجد التطبيقات التي تتوافق معه في الوقت الحالي.

لم يتوسع سوق الهواتف المميزة بتصميم قابل للطي في نطاق كبير حتى الآن، حيث جاء الجيل الأول من هذه الفئة بمستوى تسعير مرتقع مع هاتفي هواوي Mate X وسامسونج Galaxy Fold، بينما جاء الجيل الثاتي من الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي من موتورولا وسامسونج، مع مستوى تسعير أقل وتصميم بتحسينات جديدة.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط للتقدم بخطوات أسرع في تصمميم وتطوير هذه الفئة من الهواتف، حيث أعلن Roh Tae-moon عن إستعداد الشركة لتطوير هاتف بتصميم يدعم الطي الثلاثي، أو هاتف بتصميم يدعم الطي من أكثر من جهة.

ولقد شهدنا بالفعل العديد من التسريبات لبراءات إختراع قدمت من سامسونج في الهواتف القابلة للطي، والتي تختلف في التصميم عن الإصدارات الحالية.

Advertisements

وفي الوقت الذي تدعم فيه الإصدارات الحالية من الهواتف الذكية الطي على محور واحد، إلا أن سامسونج أكدت على أن تقنية الشركة مجهزة الآن لدعم تصميم يدعم الطي في أكثر من محور، أو في إتجاهين معاً.

وتشير التوقعات إلى أن تأكيد سامسونج على إمكانية تطوير هاتف يدعم الطي الثلاثي يعود لتقنية طبقة الزجاج الرقيقة التي تدعم حماية شاشة هاتف Galaxy Z Flip، إلا أن تصريحات Roh لم تؤكد على هذه التفاصيل.

يذكر أن سامسونج أكدت على أن عدم توفر تطبيقات أو رؤية لتطوير العرض الثلاثي في الهواتف الذكية القابلة للطي هو العائق الأكبر لتطوير أو بدء تصنيع هذه الفئة من الهواتف، حيث لن تجد تطبيقات أو خدمات مجهزة للعمل على الشاشة الثلاثية في الوقت الحالي.

المصدر

اعلان





