شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم بالفضاء.. ناسا تحقق أول هبوط ناعم على كويكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في في مثل هذا اليوم في الفضاء، الموافق 12 فبراير ولكن من عام 2001، حققت ناسا أول هبوط ناعم لمركبة فضائية على كويكب، وذلك بعد مهمة استغرقت 5 سنوات في التجهيز لإطلاقها، حيث تمكنت المركبة الفضائية NEAR-Shoemaker من الهبوط على الكويكب القريب من الأرض 433 Eros.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فوجئت ناسا عندما وجدت أن المركبة الفضائية لا تزال سليمة وبصحة جيدة بعد اصطدامها بالكويكب، فبدلاً من إنهاء المهمة كما هو مخطط لها، قضت ناسا أسبوعين آخرين في دراسة الكويكب عن قرب.

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ودرست المركبة الفضائية أشياء مثل تركيب الكويكب والمجال المغناطيسي، لكنها التقطت أيضًا أول صور للكويكب عن قرب، وكانت قد زارت مركبة أخرى الكويكب عن قرب في سنة 1998، وظلت تدور حوله حتى سنة 2000، ولكن انتهت المهمة في 12 فبراير سنة 2001 بمحاولة هبوط فاشلة للمركبة على سطح الكويكب.

ولا يعد كويكب 433 Eros أول كويكب يهبط عليه مركبة فضائية فقط، ولكن هو أيضا أقدم كويكب قريب من الأرض اكتشف في التاريخ، وثاني أكبر كويكب قريب من الأرض بعد 1036 جانيميد، فهو كويكب قريب من الأرض من النوع S يبلغ قطره الأقصى حوالي 34 كيلومتراً تم اكتشافه في سنة 1898.

كما أن مدار كويكب 433 Eros يتقاطع مع مدار كوكب المريخ، وذلك يجعله ضمن منطقة مدارية مضطربة ديناميكياً، لذلك تشير دراسات مدار 433 إروس إلى أن مداره سيصبح متقاطعاً في المستقبل مع مدار الأرض خلال مدة مليوني سنة، يوجد احتمال أن يصطدم هذا الكويكب بالأرض في المستقبل البعيد.