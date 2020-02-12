شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: نجحنا فى حظر أكثر من 1.9 مليار تطبيق ضار فى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل أن نظام حماية البرامج الضارة الخاص بها Play protect نجح فى حظر أكثر من 1.9 مليار عملية تثبيت لتطبيقات ضارة فى عام 2019، وزاد العدد عن العام الماضى، وهذا يعنى أن جوجل Play Protect أصبح أفضل فى اكتشاف البرامج الضارة وإيقافها، ففى العام الماضى، أصدرت جوجل سياسة جديدة لمنع التطبيقات من الوصول غير الضرورى إلى البيانات الحساسة للرسائل القصيرة وسجل المكالمات.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى، أوضحت جوجل أن هناك انخفاضًا بنسبة 98٪ فى التطبيقات التى تصل إلى بيانات الرسائل القصيرة وسجل المكالمات، أما نسبة الـ 2 ٪ المتبقية من التطبيقات التى تتطلب بيانات الرسائل القصيرة وسجل المكالمات تحتاجها لأداء وظيفتها الأساسية.

وقالت الشركة أيضًا أن إحدى أفضل الطرق لحماية المستخدمين من التطبيقات السيئة هى إبقاءها خارج متجر بلاى فى المقام الأول، كما أوقفت أيضا آليات التدقيق المحسّنة ما يزيد عن 790،000 من عمليات إرسال التطبيقات التى تنتهك السياسة قبل نشرها على متجر بلاى.

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وأكدت الشركة أن خدمة جوجل Play Protectتفحص ما يزيد عن 100 مليار تطبيق يوميًا، لتزويد المستخدمين بمعلومات حول مشكلات الأمان المحتملة والإجراءات التى يمكنهم اتخاذها للحفاظ على أمان أجهزتهم.

وأوضحت جوجل أيضًا أنها ستركز هذا العام على تعزيز سياسات أمان التطبيق لحماية خصوصية المستخدم، والكشف بشكل أسرع عن الجهات الفاعلة السيئة وتسجيل المخالفين المتكررين، بالإضافة إلى رصد وإزالة التطبيقات ذات المحتوى والسلوكيات الضارة.

وفى الآونة الأخيرة، كشفت جوجل أنها دفعت 6.5 مليون دولار على شكل مكافآت للهاكرز فى عام 2019 للحفاظ على أمان الإنترنت، و كجزء من برامج مكافأة الثغرات الأمنية (VRPs)، تم دفع الأموال للهاكرز للعثور على ثغرات أمنية وأخطاء فى منتجات جوجل التى تشمل كروم و أندرويد للحفاظ على أمان المستخدمين.