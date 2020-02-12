Nokia و HMD Global Oy تنسحبان بدورهما من معرض MWC 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في وقت سابق من اليوم أن المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 على وشك الإلغاء بسبب عمليات الإنسحاب للعديد من الشركات التقنية الكبرى، واليوم إنضمت شركتان إلى القائمة التي تضم بالفعل العديد من الشركات الكبرى.

قامت كل من Nokia و HMD Global Oy بإرسال بيانين صحفيين منفصلين من فنلندا يؤكدان فيهما أنهما قررا الإنسحاب من المؤتمر العالمي للجوال MWC هذا العام بسبب فيروس كورونا. وتقول هذه الشركات أنها تضع صحة موظفيها فوق كل إعتبار. وقالت شركة HMD Global Oy أن المؤتمر العالمي للجوال كان دائمًا محطة أساسية لإطلاق منتجات جديدة. ومع ذلك، تقول الشركة أن سلامة الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة هي أولوية الشركة العليا. ستقوم شركة HMD Global Oy بإعتماد جدول زمني جديد للإعلان عن أية هواتف Nokia جديدة، ولكن سيتم الكشف عن ذلك بمجرد الإنتهاء من هذه الفوضى.

أما بخصوص شركة Nokia، فهي إستعانت بنفس الأعذار، وقالت أنها قامت بتقييم الموقف مع منظمة GSMA التي تشرف على تنظيم معرض MWC وأصحاب المصحلة والخبراء والسلطات الخارجية، ولكنها قررت في نهاية الأمر إلغاء المشاركة. بدلاً من أن تكون جزءًا من MWC 2020، قالت شركة Nokia أنها تفضل ” التوجه مباشرة إلى العملاء مع سلسلة من أحداث Nokia Live “، والتي يبدو وكأنها عرض تقديمي لتكنولوجيا 5G على الإنترنت.

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ستنضم HMD Global Oy و Nokia لعدد كبير من الشركات الأخرى التي قررت بدورها الإنسحاب من المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020، بما في ذلك Sony و TCL و Vivo و Amazon و LG و Nvidia، فضلا عن الكثير من الشركات الأخرى.