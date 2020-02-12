الطلبات المسبقة على Galaxy S20 تأتي مع Galaxy Home Mini مجاني في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد أعلنت شركة سامسونج يوم أمس عن تشكيلة Galaxy S20 Series، والتي تتألف من ثلاثة هواتف وهي Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. حسنًا، هذه الهواتف الذكية متاحة بالفعل للطلب المسبق في العديد من البلدان وهي تأتي مع سماعات +Galaxy Buds مجانية.

ومع ذلك، يبدو أن الأمور ليست كذلك في كوريا الجنوبية، فشركة سامسونج قررت في وطنها الأم منح العملاء الذين قاموا بطلب Galaxy S20 5G مسبقًا مكبر الصوت الذكي Galaxy Home Mini. ومع ذلك، في حالة إذا كنت لا ترغب في الحصول على Galaxy Home Mini، فلديك خيار الحصول على الطابعة Nemonic Mini بدلاً من ذلك.

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العملاء الذين قاموا بطلب الهاتف الرائد الجديد لشركة سامسونج مسبقًا، سيحصلون أيضًا على مزايا إضافية تشمل خصمًا قدره 50% على تبديل الشاشة، وشهرًا من الإشتراك المجاني في خدمة Youtube Premium.

في حالة إذا كنتم مهتمين بمعرفة كل شيء عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فنحن نقترح عليكم زيارة هذه المقالة المفصلة هنا، وفي حالة إذا كنتم ترغبون في الإطلاع على مواصفات الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي، فنحن نقترح عليكم زيارة هذه المقالة المفصلة هنا.