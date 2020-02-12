تكنولوجيا: شاهد الصور الفائزة بجائزة مصور الحياة البرية.. أبرزها فأران فى محطة المترو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت صورة رائعة لفأرين يتجولان حول فتات بقايا الطعام على منصة فارغة لمترو الأنفاق بلندن بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2019، حيث حققت ذلك من بين 48000 صورة أخرى، والتي التقطها المصور المقيم في بريستول Sam Rowley الذي زار عدة منصات كل ليلة على مدار الأسبوع لمحاولة الحصول على "اللقطة المثالية"، ويمكن رؤية الفأرين يتصارعان في الصورة حول فتات بقايا طعام قليلة، وهو اللقاء الذي استمر لمدة ثانية واحدة قبل أن يسقط أحدهما بعيدًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تنظيم مسابقة مصور الحياة البرية للعام من جانب متحف التاريخ الطبيعي، حيث تعرض جميع الصور الفائزة، بما في ذلك الصورة الحاصلة على المركز الأول التي تسمى 'Station squabble'، حتى نهاية شهر مايو. وأنشأ موظفو المتحف قائمة مختصرة من 25 صورة من العدد الأولي البالغ 48000 صوت، وصوت الجمهور على الفائز، حيث تم تقديم صور من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة، بما في ذلك صور الدببة القطبية والقنادس والضفادع من جانب مجموعة عالمية من المصورين من الهواة والمحترفين.



البطاريق

وقال سام رولي، الفائز بالجائزة بإجمالي التصويت، إنه عندما رأى الفأرين كان يعرف أنه حصل أخيراً على اللقطة التي كان يبحث عنها وأن صبره قد أثمر.

وأضاف رولى، "أنا سعيد للغاية للفوز بهذه الجائزة، لقد كان حلما مدى الحياة أن انجح في هذه المسابقة بهذه الطريقة".

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وقال السير مايكل ديكسون، مدير متحف التاريخ الطبيعي، إن الصورة الفائزة كانت لمحة رائعة عن كيفية عمل الحياة البرية في بيئة يسيطر عليها الإنسان.



الحيوانات تعيش فى الجليد

بالإضافة إلى الصورة الفائزة، كانت هناك صور أخرى من ضمن القائمة القصيرة لأفضل الصور، شملت صورا لجربوع طويل الأذن في صحراء جوبي، ونسر ذهبي في النرويج وعائلة من حيوانات الغرير التي تراقب النسور في النمسا.



القوارض بأذانها الكبيرة

كما التقطت الصور التي التقطت لزوج من طيور البطريق في أنتاركتيكا، وصورة لعائلة من حيوانات المراموت في متنزه هوهي تاورن الوطني في النمسا من مسافة قريبة جدًا، وصور أخرى لحالات افتراس لثعبان من جانب نمور.



باندا داخل القفص فى صورة حزينة



صور من داخل محمية



صورة ضفدع



نسر