شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل حسابات وهمية تديرها إيران لاستهداف الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع "فيس بوك" صباح اليوم الأربعاء أنه أزال شبكة صغيرة من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة قال إنها كانت مدارة من إيران وكانت تنشر حول السياسة الأمريكية، وهو أحدث إلغاء فى سلسلة من التحركات التى يقوم بها "فيس بوك" لإزالة ما أسمته الحملات الإعلامية السرية التى تديرها إيران والتى تستخدم حسابات وهمية.

كتب ناثانيل جليشر، رئيس السياسة الأمنية فى فيس بوك، أن الحسابات الإيرانية "شاركت فى نشرات حول الأخبار السياسية والجغرافيا السياسية بما في ذلك موضوعات مثل الانتخابات الأمريكية والمسيحية والعلاقات الأمريكية الإيرانية وسياسة الهجرة الأمريكية وانتقاد الولايات المتحدة سياسات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، والشخصيات العامة، وكذلك مقابلات الفيديو مع الأكاديميين والشخصيات العامة وكتاب الأعمدة حول القضايا المتعلقة بإيران والانتخابات الأمريكية. "



فيس بوك

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من أمثلة المنشورات الإيرانية المزعومة التي شاركها فيس بوك أحدها ينتقد مستشار الأمن القومي السابق لترامب جون بولتون.

أزيل حوالى 6 حسابات على فيس بوك و 5 على انستجرام، وقالت الشركة إن هذه الحسابات جزء من الشبكة الإيرانية، وقال فيس بوك إن 60 شخصًا فقط تابعوا حساب واحد أو أكثر من حسابات انستجرام.

كما أعلنت شركة فيس بوك أيضا يوم الأربعاء أنها ألغت شبكة حسابات تستهدف أوكرانيا، زعمت الشركة إنها مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية.