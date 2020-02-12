تكنولوجيا: مستشعر ISOCELL BRIGHT HM1 CMOS الجديد بدقة 108 ميجا بيكسل يدعم S20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري مستشعرها الجديد ISOCELL Bright HM1 بدقة 108 ميجا بيكسل لدعم هاتف Galaxy S20 Ultra، حيث يأتي الجيل الجديد من المستشعر بتحسينات في تقنية تكامل البيكسل، مع تقنيات جديدة.

يعمل مستشعر ISOCELL Bright HM1 بدقة 108 ميجا بيكسل الجديد من سامسونج على دمج عدد 9 من البيكسل بحجم 0.8μm لكل بيكسل، في بيكسل أكبر بحجم 2.4μm، ليدعم جمع أكبر قدر من الإضاءة لدعم التصوير بكفاءة أكبر في الإضاءة المنخفضة.

يستخدم الجيل الجديد من مستشعر ISOCELL Bright HM1 بدقة 108 ميجا بيكسل تقنية Nonacell التي تعمل على دمج البيكسل، وتعد تقنية Nonacell ترقية جديدة لتقنية Tetracell التي قدمت من العملاق الكوري في 2017 والتي دعمت دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

ولقد جاء هاتف CC9 Pro من شاومي مع مستشعر HMX الذي تميز بتقنية دمج عدد 4 من البيكسل في بيكسل واحد بحجم 1.6μm، بينما تدعم التقنية الجديدة المقدمة في مستشعر HM1 هاتف Galaxy S20 Ultra الذي أعلن عنه مؤخراً.

Advertisements

كما أشارت سامسونج إلى أن تقنية دمج 9 بيكسل في واحد بحجم أكبر ستؤدي إلى تداخل الألوان، إلا أن سامسونج تدعم المستشعر الجديد بتقنية ISOCELL Plus التي تعمل على خفض تداخل الألوان، وأيضاً تقليل فقدان الضوء أو إنعكاسه، كما أضافت سامسونج مجموعة من التقنيات في مستشعر ISOCELL Bright HM1 لتدعم التصوير بأعلى جودة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن بين التقنيات التي تأتي في مستشعر ISOCELL Bright HM1 تقنية إستشعار حساسية الضوء Smart-ISO، وهي ترقية جديدة لهذه التقنية، التي تعمل بآداء ذكي على ضبط حساسية إستشعار الضوء، كما تدعم تقنية High ISO التصوير في الإضاءة المنخفضة، بينما يمكن لتقنية low ISO أن تدعم المستخدم في الإضاءة الساطعة.

أيضاً يضم المستشعر تقنية Real-time HDR التي تدعم تحسين التعرض في البيئات المركبة في الوقت الفعلي، كما يأتي مستشعر HM1 بميزة دعم التثبيت الإلكتروني للصور، مع Super-PD للكشف وتحديد المشهد، مما يدعم آداء أسرع في التركيز التلقائي. مستشعر HM1 يدعم أيضاً تكبير بصري حتى 3 مرات، كما يدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل بأعلى وضوح.

المصدر

اعلان





