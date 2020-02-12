سامسونج تقول أنها تستطيع إنشاء هواتف قابلة للطي بتصاميم جامحة، ولكنها لا ترى فوائد لذلك حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن شركة سامسونج قامت يوم أمس بالإعلان عن هاتفها الذكي الثاني القابل للطي والذي يحمل إسم Galaxy Z Flip، فقد أصبح من الواضح أن الشركة الكورية الجنوبية تتجه نحو التبني المتزايد للهواتف الذكية القابلة للطي في المستقبل. بعد فترة وجيزة من الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy Z flip، قال رئيس قسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج، السيد Roh Tae-moon أن التكنولوجيا جاهزة لإطلاق هاتف يمكن طيه في أكثر من مكان واحد. بعد كل شيء، لقد كانت شركة سامسونج تتعامل مع هذه الفكرة منذ فترة.

يمكن الآن لشركة سامسونج إنشاء شاشات قابلة للطي في أكثر من مكان واحد حاليًا. ومع ذلك، الهواتف الذكية القابلة للطي الحالية يمكن طيها في مكان واحد فقط، ولكن تكنولوجيا سامسونج تسمح للشركة بإنتاج هاتف مع عدة مفاصل وشاشة تطوى لكلا الإتجاهين. قد يكون لذلك علاقة بتكنولوجيا Ultra Thin Glass الجديدة التي إستخدمتها شركة سامسونج في الهاتف Galaxy Z Flip، ولكن السيد Roh Tae-moon لم يذكر أي شيء عن ذلك.

ومع ذلك، يقول رئيس قسم الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج أن العقبة الحقيقية للتصاميم غير العادية القابلة للطي هي كيفية إستفادة النظام والخدمات والتطبيقات من تلك التصاميم. في الوقت الراهن، ليست هناك الكثير من التطبيقات والخدمات المُحسنة من أجل الهواتف القابلة للطي الفريدة من نوعها، لذلك لا ترغب سامسونج في إنشاء أجهزة قابلة للطي مع تصاميم جامحة. يجب أن تكون المنظومة ككل والتي تشمل التصميم والتكنولوجيا ونظام التشغيل والتطبيقات والخدمات، جاهزة قبل إطلاق هذا الهاتف.

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من ناحية أخرى، كشف لنا السيد Roh Tae-moon عن بعض الحقائق المثيرة للإهتمام حول الهاتفين Galaxy Fold و Galaxy Z Flip مثل حقيقة أن الهاتف الأول إستغرق حوالي 7 سنوات ليتم تطويره بينما تم الإنتهاء من الهاتف الثاني في غضون ثلاث سنوات فقط. ستستمر فترة التطوير في التقلص في ظل نضوج التكنولوجيا.