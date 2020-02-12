الولايات المتحدة تقول أن Huawei تملك القدرة على الوصول إلى الشبكات من خلال الثغرات الأمنية الخفية

فاطمة أيت طالب - دبي - تستمر الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركة Huawei، والآن يبدو أننا ندخل مرحلة جديدة. لقد أوضح المسؤولون الأمريكيون أن شركة Huawei تملك القدرة على الوصول الخفي إلى الشبكات في جميع أنحاء العالم لأكثر من عقد من الزمان.

نقل عن مستشار الأمن القومي، السيد روبرت أوبراين أن هناك أدلة تفيد بأن شركة Huawei تملك القدرة على الوصول سرًا إلى المعلومات الحساسة والشخصية في الأنظمة التي تديرها وتبيعها في جميع أنحاء العالم، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى بصرف النظر عن القضية المتعلقة بمعدات شبكات الجيل الرابع 4G.

الإدعاءات تقول أنه على الرغم من أن شركات الإتصالات مُطالبة بإنشاء ثغرات أمنية مقصودة خفية من أجل تطبيق القانون، إلا أن شركة Huawei تستخدم الثغرات الأمنية الخفية دون إخبار شركات الإتصالات بذلك. وقال مسؤولون من ثلاث دول أن الولايات المتحدة الأمريكية أبقت المعلومات سرية للغاية ولم تقدم التفاصيل سوى لكل من المملكة المتحدة وألمانيا.

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وبغنى عن القول، فقد نفت شركة Huawei جميع هذه المزاعم. قال مسؤول تنفيذي كبير في الشركة أن إستخدام واجهة الإعتراض القانوني يخضع لقوانين صارمة وسيتم تشغيلها فقط من قبل مسؤولي الشبكة. وأضاف أيضًا أنه لا يُسمح لموظفي شركة Huawei بالوصول إلى الشبكات.

لا يُعتبر هذا تطورًا إيجابيًا في قضية Huawei، فلا يبدو أن الشركة ستستعيد وصولها إلى السوق الأمريكي أو يُسمح لها بمزاولة أعمالها التجارية مع الشركات الأمريكية. ومن المؤكد أن ذلك سيجبر الشركة على تطوير خدماتها الخاصة لتحل محل الخدمات التابعة لشركة جوجل إذا أرادت جعل هواتفها الذكية قادرة على المنافسة في الأسواق الغربية.