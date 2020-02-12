واتساب تعلن عن عدد مستخدميها بعد 11 عامًا على إطلاقها

أعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب اليوم الأربعاء عن بلوغ عدد مستخدميها أكثر من ملياري مستخدم، وذلك بعد 11 عامًا على إطلاق الخدمة التي غيرت الطريقة التي يتراسل فيها الناس عن طريق الهواتف المحمولة.

وقالت واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – في تدوينة: “يمكن للأمهات والآباء الوصول إلى أحبائهم حيثما كانوا. ويمكن للإخوة والأخوات مشاركة اللحظات المهمة. ويمكن لزملاء العمل التعاون، وللشركات النمو من خلال سهولة التواصل مع عملائهم”.

وأضافت واتساب أن المحادثات الخاصة، التي كانت في الماضي غير ممكنة إلا من خلال اللقاء المباشر، أصبحت متاحة عبر المسافات البعيدة من خلال المحادثات الفورية، والاتصال المرئي.

يُشار إلى أن واتساب – التي استحوذت عليها شركة فيسبوك في عام 2014 مقابل أكثر من 19 مليار دولار أمريكي – قد أعلنت نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2018 عن بلوغ عدد مستخدميها 1.5 مليار، والآن بعد نحو عامين زاد العدد بنحو 500 مليون.